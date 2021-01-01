У волинській громаді – триденна жалоба за загиблою в зоні ООС військовою
Сьогодні, 13:32
У Володимир-Волинській громаді оголосили триденну жалобу через трагічну смерть військової Карини Шемчук.
У зв’язку із трагічною загибеллю землячки міський голова Ігор Пальонка підписав розпорядження оголосити 11-13 червня 2021 року днями жалоби на території громади, йдеться на сайті міської ради.
Нагадаємо, вчора, 9 червня, в районі проведення ООС під час виконання службових обов’язків трагічно загинула лейтенант, заступник командира роти з морально-психологічного забезпечення 128 ОГШБр Карина Шемчук з Володимира-Волинського.
У зв’язку із жалобою упродовж трьох днів з 11 по 13 червня на адміністративних приміщеннях органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій мають бути приспущені Державний Прапор України з чорною стрічкою. Також обмежується проведення розважальних і концертних заходів, спортивних змагань на території громади. Окрім цього, заборонене звучання розважальної музики на ринках, у закладах торгівлі та ресторанного господарства та у громадському транспорті.
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У зв’язку із трагічною загибеллю землячки міський голова Ігор Пальонка підписав розпорядження оголосити 11-13 червня 2021 року днями жалоби на території громади, йдеться на сайті міської ради.
Нагадаємо, вчора, 9 червня, в районі проведення ООС під час виконання службових обов’язків трагічно загинула лейтенант, заступник командира роти з морально-психологічного забезпечення 128 ОГШБр Карина Шемчук з Володимира-Волинського.
У зв’язку із жалобою упродовж трьох днів з 11 по 13 червня на адміністративних приміщеннях органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій мають бути приспущені Державний Прапор України з чорною стрічкою. Також обмежується проведення розважальних і концертних заходів, спортивних змагань на території громади. Окрім цього, заборонене звучання розважальної музики на ринках, у закладах торгівлі та ресторанного господарства та у громадському транспорті.
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