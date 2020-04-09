вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Волинський священник пояснив, чи варто причащатися під час кожного богослужіння

Волинський священник пояснив, чи варто причащатися під час кожного богослужіння
Намісник Свято-Миколаївського монастиря у Жидичині архімандрит Константин Марченко стверджує, що до причастя під час кожного богослужіння треба внутрішньо дорости, хоч загалом він прихильник частого причастя.

Про це священник сказав у програмі «Духовна абетка» на 12 каналі.

«Взагалі суттю християнського життя, його центром є євхаристія. І ми мали б приходити на божественну літургію і причащатися. Але інколи треба бути ще й чесним із самим собою.У Посланні апостола Павла до Коринтян сказано: інколи буває, на жаль, що можна причащатися собі в осуд. Тобто коли ти не ведеш розважливого, глибокодуховного життя, коли ти ставишся до причастя, як до гарної звички, бо так модно. От якщо так модно, якщо це причастя тебе не змінює, не преображає, то треба трохи спинитися. Бо якщо це для галочки робити, ми тоді трішечки грішимо», – пояснив священник.

«Але взагалі я прихильник частого причастя», – додав він.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Константин Марченко, причастя, церква
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Справжня спека: що відбувається на громадських пляжах Луцька у перші дні літа. ФОТО
У приміських маршрутках, що курсують через Луцьк, значно здорожчав проїзд
Скільки коштує полуниця на луцькому ринку
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Волинський священник пояснив, чи варто причащатися під час кожного богослужіння
Сьогодні, 20:42
Погода в Луцьку та Волинській області на суботу, 12 червня
Сьогодні, 20:00
Гасла «Слава Україні!» і «Героям слава!» офіційно стали футбольними символами України
Сьогодні, 19:30
У спорткомплексі ВНУ вакцинуватимуть від коронавірусу: як центр готують до відкриття. ВІДЕО
Сьогодні, 19:00
На Сході внаслідок обстрілу загинув український військовий
Сьогодні, 18:42
Схожі новини
Чи варто йти до причастя, якщо боїшся захворіти COVID-19: відповідь волинського священника Чи варто йти до причастя, якщо боїшся захворіти COVID-19: відповідь волинського священника
09 квітень, 2020, 09:35
Волинянам розповіли, як правильно готуватися до причастя Волинянам розповіли, як правильно готуватися до причастя
07 грудень, 2019, 15:04
Чи можна підчепити інфекцію під час причастя та цілування ікон Чи можна підчепити інфекцію під час причастя та цілування ікон
30 липень, 2019, 10:35
Відомий хірург-священник Валіхновський відправив службу у церкві на Волині. ФОТО Відомий хірург-священник Валіхновський відправив службу у церкві на Волині. ФОТО
09 травень, 14:52
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Волинський священник пояснив, чи варто причащатися під час кожного богослужіння
Сьогодні, 20:42
 0
Погода в Луцьку та Волинській області на суботу, 12 червня
Сьогодні, 20:00
 0
Гасла «Слава Україні!» і «Героям слава!» офіційно стали футбольними символами України
Сьогодні, 19:30
 0
У спорткомплексі ВНУ вакцинуватимуть від коронавірусу: як центр готують до відкриття. ВІДЕО
Сьогодні, 19:00
 0
На Сході внаслідок обстрілу загинув український військовий
Сьогодні, 18:42
 0
Медіа
відео
1/8