Волинський священник пояснив, чи варто причащатися під час кожного богослужіння
Сьогодні, 20:42
Намісник Свято-Миколаївського монастиря у Жидичині архімандрит Константин Марченко стверджує, що до причастя під час кожного богослужіння треба внутрішньо дорости, хоч загалом він прихильник частого причастя.
Про це священник сказав у програмі «Духовна абетка» на 12 каналі.
«Взагалі суттю християнського життя, його центром є євхаристія. І ми мали б приходити на божественну літургію і причащатися. Але інколи треба бути ще й чесним із самим собою.У Посланні апостола Павла до Коринтян сказано: інколи буває, на жаль, що можна причащатися собі в осуд. Тобто коли ти не ведеш розважливого, глибокодуховного життя, коли ти ставишся до причастя, як до гарної звички, бо так модно. От якщо так модно, якщо це причастя тебе не змінює, не преображає, то треба трохи спинитися. Бо якщо це для галочки робити, ми тоді трішечки грішимо», – пояснив священник.
«Але взагалі я прихильник частого причастя», – додав він.
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Про це священник сказав у програмі «Духовна абетка» на 12 каналі.
«Взагалі суттю християнського життя, його центром є євхаристія. І ми мали б приходити на божественну літургію і причащатися. Але інколи треба бути ще й чесним із самим собою.У Посланні апостола Павла до Коринтян сказано: інколи буває, на жаль, що можна причащатися собі в осуд. Тобто коли ти не ведеш розважливого, глибокодуховного життя, коли ти ставишся до причастя, як до гарної звички, бо так модно. От якщо так модно, якщо це причастя тебе не змінює, не преображає, то треба трохи спинитися. Бо якщо це для галочки робити, ми тоді трішечки грішимо», – пояснив священник.
«Але взагалі я прихильник частого причастя», – додав він.
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