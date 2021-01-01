Погода в Луцьку та Волинській області на суботу, 12 червня





Про це йдеться на волинського гідрометцентру.



Вітер західний 5-10 м/с, вдень місцями пориви 15-20 м/с. Температура вночі 11-16°, вдень 22-27° тепла.



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У Луцьку завтра, у суботу, також прогнозують мінливу хмарність. Без опадів. Вітер західний, 5-10 м/с. Температура вночі 13-15°, вдень 25-27° тепла.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Волинській області завтра, 12 червня, очікується мінлива хмарність. Вночі без істотних опадів. У другій половині дня місцями короткочасний дощ, гроза.Про це йдеться на волинського гідрометцентру.Вітер західний 5-10 м/с, вдень місцями пориви 15-20 м/с. Температура вночі 11-16°, вдень 22-27° тепла.У Луцьку завтра, у суботу, також прогнозують мінливу хмарність. Без опадів. Вітер західний, 5-10 м/с. Температура вночі 13-15°, вдень 25-27° тепла.

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