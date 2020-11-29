Погода в Луцьку та Волинській області на вівторок, 15 червня





Про це йдеться на сайті волинського гідрометцентру.



Так, у Луцьку завтра буде без опадів. Вітер очікують північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 11-13°, вдень 23-25° тепла.



"Область. Мінлива хмарність. Без опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 9-14°, вдень 21-26° тепла" - йдеться у повідомлені.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Волинській області у вівторок, 15 червня, очікують мінливу хмарність. Загалом опадів не передбачають.Про це йдеться на сайті волинського гідрометцентру.Так, у Луцьку завтра буде без опадів. Вітер очікують північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 11-13°, вдень 23-25° тепла."Область. Мінлива хмарність. Без опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 9-14°, вдень 21-26° тепла" - йдеться у повідомлені.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію