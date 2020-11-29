Погода в Луцьку та Волинській області на вівторок, 15 червня
Сьогодні, 20:00
У Волинській області у вівторок, 15 червня, очікують мінливу хмарність. Загалом опадів не передбачають.
Про це йдеться на сайті волинського гідрометцентру.
Так, у Луцьку завтра буде без опадів. Вітер очікують північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 11-13°, вдень 23-25° тепла.
"Область. Мінлива хмарність. Без опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 9-14°, вдень 21-26° тепла" - йдеться у повідомлені.
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Про це йдеться на сайті волинського гідрометцентру.
Так, у Луцьку завтра буде без опадів. Вітер очікують північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 11-13°, вдень 23-25° тепла.
"Область. Мінлива хмарність. Без опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 9-14°, вдень 21-26° тепла" - йдеться у повідомлені.
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