НАТО підтвердило політику відкритих дверей для України і Грузії





Про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг на пресконференції за підсумками Брюссельського саміту Альянсу, повідомляє кореспондент



«Ми стоїмо у солідарності з нашими поважними партнерами – Україною і Грузією, і ми будемо продовжувати підтримувати реформи, які ведуть їх ближче до НАТО», - сказав Столтенберг під час промови на пресконференції.



Відповідаючи на уточнююче запитання журналістів щодо продовження політики відкритих дверей, Столтенберг зауважив, що під час зустрічі лідери країн-союзниць підтвердили зобов’язання у цьому сенсі, що були прийняті під час Бухарестського саміту НАТО у 2008 році.



«Моє головне послання у тому, що НАТО стоїть (поряд – ред.) у солідарності з Україною. Ми надаємо потужну політичну підтримку територіальній цілісності та суверенітету України. Ми надаємо практичну підтримку, нарощуємо її як у контексті всього НАТО, так і на двосторонньому рівні з країнами-союзницями», - сказав Столтенберг.



Він зауважив, що у підсумковому комюніке саміту союзники по НАТО підтвердили, що двері НАТО залишаються відкритими, і що рішення, які Альянс прийняв в Бухаресті у 2008 році, залишаються чинними.



«Дуже важливо підкреслити, що кожна держава має право обирати власний шлях, включаючи вибір шляхів організації власної безпеки, вирішувати, хоче вона бути членом НАТО або ні. Такими чином - це питання України та 30 союзників: вирішувати, коли Україна стане членом НАТО. Росія, безумовно, не має у цьому слова. Тому що вони не можуть накласти вето на те, що сусіди можуть робити. Ми не повернемося до системи сфер впливу, коли великі сили вирішують, що можуть робити менші сусіди… Це фундаментальний принцип. Ми визнаємо право кожної держави вирішувати. Як і право 30 союзників вирішувати, коли Україна буде готовою для членства», - наголосив Генсек Альянсу.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Лідер країн НАТО на вчорашній зустрічі в Брюсселі підтвердили продовження політики відкритих дверей для України і Грузії і закликали обидві країни продовжувати реформи для тіснішої інтеграції з НАТО.Про це заявив генеральний секретар НАТОна пресконференції за підсумками Брюссельського саміту Альянсу, повідомляє кореспондент Укрінформу «Ми стоїмо у солідарності з нашими поважними партнерами – Україною і Грузією, і ми будемо продовжувати підтримувати реформи, які ведуть їх ближче до НАТО», - сказав Столтенберг під час промови на пресконференції.Відповідаючи на уточнююче запитання журналістів щодо продовження політики відкритих дверей, Столтенберг зауважив, що під час зустрічі лідери країн-союзниць підтвердили зобов’язання у цьому сенсі, що були прийняті під час Бухарестського саміту НАТО у 2008 році.«Моє головне послання у тому, що НАТО стоїть (поряд – ред.) у солідарності з Україною. Ми надаємо потужну політичну підтримку територіальній цілісності та суверенітету України. Ми надаємо практичну підтримку, нарощуємо її як у контексті всього НАТО, так і на двосторонньому рівні з країнами-союзницями», - сказав Столтенберг.Він зауважив, що у підсумковому комюніке саміту союзники по НАТО підтвердили, що двері НАТО залишаються відкритими, і що рішення, які Альянс прийняв в Бухаресті у 2008 році, залишаються чинними.«Дуже важливо підкреслити, що кожна держава має право обирати власний шлях, включаючи вибір шляхів організації власної безпеки, вирішувати, хоче вона бути членом НАТО або ні. Такими чином - це питання України та 30 союзників: вирішувати, коли Україна стане членом НАТО. Росія, безумовно, не має у цьому слова. Тому що вони не можуть накласти вето на те, що сусіди можуть робити. Ми не повернемося до системи сфер впливу, коли великі сили вирішують, що можуть робити менші сусіди… Це фундаментальний принцип. Ми визнаємо право кожної держави вирішувати. Як і право 30 союзників вирішувати, коли Україна буде готовою для членства», - наголосив Генсек Альянсу.

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