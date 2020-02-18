На Рівненщині чоловік з вилами накинувся на поліцейського та проколов йому ногу. ФОТО





Так, вчора, 14 червня, о 16 годині до поліції надійшло повідомлення про те, що під час виконання службових обов’язків поліцейський отримав тілесні ушкодження. На місце події негайно прибула слідчо-оперативна група на чолі із керівництвом відділення поліції № 4 (м. Березне),



Попередньо встановили, що під час патрулювання у селі Маринин Рівненського району у поле зору екіпажу сектору реагування патрульної поліції відділення № 4 (м. Березне) потрапив мотоцикл. Кермувальник транспортного засобу підозріло маневрував та був без захисного шолома. Поліцейські прослідували його, але той заїхав на власне подвір’я.



Під час спроби поспілкуватися із 49-річним порушником, виник словесний конфлікт, до якого згодом долучилася й дружина. В подальшому господар схопив вила та накинувся на 30-річного інспектора, вдаривши його сільгоспінструментом у ногу. Зрозумівши, що накоїв, зловмисник нібито заспокоївся та запевнив, що перебуватиме у будинку. Однак, доки напарник надавав домедичну допомогу та викликав швидку, 49-річний чоловік втік.



Лікарі на місці події обстежили поліцейського, у якого діагностували проникаючу колоту рану стегна. Після надання допомоги правоохоронець від госпіталізації відмовився.



За місцем проживання у будинку слідчі провели невідкладний обшук, під час якого вилучили ймовірне знаряддя злочину.



За кілька годин правоохоронцям вдалося розшукати 49-річного жителя села Маринин: нападник переховувався у кущах орієнтовно за пів кілометра від місця проживання. За зовнішніми ознаками він перебував у стані алкогольного сп’яніння, однак чоловіка іще освідуватимуть.



За фактом умисного заподіяння працівникові правоохоронного органу легких або середньої тяжкості тілесних ушкоджень у зв'язку з виконанням ним службових обов'язків слідчі розпочали досудове розслідування за частиною 2 статті 345 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у виді обмеження або позбавлення волі на строк до п'яти років.















Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На Рівненщині розшукали чоловіка, який вдарив правоохоронця вилами.Так, вчора, 14 червня, о 16 годині до поліції надійшло повідомлення про те, що під час виконання службових обов’язків поліцейський отримав тілесні ушкодження. На місце події негайно прибула слідчо-оперативна група на чолі із керівництвом відділення поліції № 4 (м. Березне), йдеться на сайті Нацполіції Рівненщини.Попередньо встановили, що під час патрулювання у селі Маринин Рівненського району у поле зору екіпажу сектору реагування патрульної поліції відділення № 4 (м. Березне) потрапив мотоцикл. Кермувальник транспортного засобу підозріло маневрував та був без захисного шолома. Поліцейські прослідували його, але той заїхав на власне подвір’я.Під час спроби поспілкуватися із 49-річним порушником, виник словесний конфлікт, до якого згодом долучилася й дружина. В подальшому господар схопив вила та накинувся на 30-річного інспектора, вдаривши його сільгоспінструментом у ногу. Зрозумівши, що накоїв, зловмисник нібито заспокоївся та запевнив, що перебуватиме у будинку. Однак, доки напарник надавав домедичну допомогу та викликав швидку, 49-річний чоловік втік.Лікарі на місці події обстежили поліцейського, у якого діагностували проникаючу колоту рану стегна. Після надання допомоги правоохоронець від госпіталізації відмовився.За місцем проживання у будинку слідчі провели невідкладний обшук, під час якого вилучили ймовірне знаряддя злочину.За кілька годин правоохоронцям вдалося розшукати 49-річного жителя села Маринин: нападник переховувався у кущах орієнтовно за пів кілометра від місця проживання. За зовнішніми ознаками він перебував у стані алкогольного сп’яніння, однак чоловіка іще освідуватимуть.За фактом умисного заподіяння працівникові правоохоронного органу легких або середньої тяжкості тілесних ушкоджень у зв'язку з виконанням ним службових обов'язків слідчі розпочали досудове розслідування за частиною 2 статті 345 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у виді обмеження або позбавлення волі на строк до п'яти років.

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