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Долар знову подорожчав: курс валют у Луцьку станом на 17 червня

Долар знову подорожчав: курс валют у Луцьку станом на 17 червня
Курс долара у Луцьку станом на 17 червня червня 2021 року такий: купівля – 26.92, а продаж – 27.14.

Євро при купівлі становить – 32.40, продажу – 32.78.

Курс російського рубля: купівля – 0.32, продаж – 0.35.

Щодо польського злотого, то купівля становить – 7.16, продаж – 7.27.

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Теги: курс, валюта, Луцьк
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