Долар знову подорожчав: курс валют у Луцьку станом на 17 червня





Євро при купівлі становить – 32.40, продажу – 32.78.



Курс російського рубля: купівля – 0.32, продаж – 0.35.



Щодо польського злотого, то купівля становить – 7.16, продаж – 7.27.

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