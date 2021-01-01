У чергах на кордоні з Польщею – майже 500 автівок





Про це повідомляє Західне регіональне управління Держприкордонслужби України у фейсбуці.



Так, найбільші черги утворилися перед пунктом пропуску "Шегині". Там скупчилося 200 автівок. Перед пунктом пропуску “Рава-Руська” стоять 50 авто, “Грушів” - 80, "Краковець" - 140.



Немає черги лише на "Ягодині".

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У чергах на українсько-польському кордоні перед пунктами пропуску станом на 9 годину 17 червня стоять 470 автомобілів.Про це повідомляє Західне регіональне управління Держприкордонслужби України у фейсбуці.Так, найбільші черги утворилися перед пунктом пропуску "Шегині". Там скупчилося 200 автівок. Перед пунктом пропуску “Рава-Руська” стоять 50 авто, “Грушів” - 80, "Краковець" - 140.Немає черги лише на "Ягодині".

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