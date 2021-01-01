На Волині в лісі знайшли зниклого 91-річного дідуся





Про це інформує ГУНП в області.



16 червня біля 23:00 до відділу поліцейської діяльності №1 (с. Стара Вижівка) надійшло повідомлення про те, що зник 91-річний мешканець села Галина Воля. Як повідомили рідні, останній раз чоловіка бачили під вечір односельчани поблизу лісу.



На місце одразу виїхала слідчо-оперативна група поліції. Опитавши усіх можливих свідків, поліцейські почали пошуки.



До розшуку дідуся також залучили місцевих мешканців, працівників лісового господарства.



Безвісті зниклого чоловіка правоохоронці знайшли зранку у лісовому масиві. На місце одразу ж викликали бригаду швидкої допомоги.



Наразі життю зниклого нічого не загрожує.



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