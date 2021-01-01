На Волині в лісі знайшли зниклого 91-річного дідуся
Сьогодні, 11:30
Поліцейські Ковельського району спільно з небайдужими розшукали 91-річного чоловіка, який зник вчора, 16 червня, на Старовижівщині.
Про це інформує ГУНП в області.
16 червня біля 23:00 до відділу поліцейської діяльності №1 (с. Стара Вижівка) надійшло повідомлення про те, що зник 91-річний мешканець села Галина Воля. Як повідомили рідні, останній раз чоловіка бачили під вечір односельчани поблизу лісу.
На місце одразу виїхала слідчо-оперативна група поліції. Опитавши усіх можливих свідків, поліцейські почали пошуки.
До розшуку дідуся також залучили місцевих мешканців, працівників лісового господарства.
Безвісті зниклого чоловіка правоохоронці знайшли зранку у лісовому масиві. На місце одразу ж викликали бригаду швидкої допомоги.
Наразі життю зниклого нічого не загрожує.
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Про це інформує ГУНП в області.
16 червня біля 23:00 до відділу поліцейської діяльності №1 (с. Стара Вижівка) надійшло повідомлення про те, що зник 91-річний мешканець села Галина Воля. Як повідомили рідні, останній раз чоловіка бачили під вечір односельчани поблизу лісу.
На місце одразу виїхала слідчо-оперативна група поліції. Опитавши усіх можливих свідків, поліцейські почали пошуки.
До розшуку дідуся також залучили місцевих мешканців, працівників лісового господарства.
Безвісті зниклого чоловіка правоохоронці знайшли зранку у лісовому масиві. На місце одразу ж викликали бригаду швидкої допомоги.
Наразі життю зниклого нічого не загрожує.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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