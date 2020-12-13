На Волині помер 93-річний воїн УПА
Сьогодні, 13:25
На Волині відійшов у вічність воїн УПА, зв'язковий у місті Луцьку Антон Костюк.
Сумну звістку повідомив на своїй сторінці у фейсбуці волинський краєзнавець Микола Вавренчук.
"На 93 році життя, не стало легендарної людини - Костюка Антона Степановича. Вояка УПА, зв'язкового у м. Луцьку, на пс. Чорновус командира УПА Волинського краю І. Литвинчука (Дубового) у 1947- 1950 роках", - йдеться у дописі.
Антон Костюк був в'язнем сталінських таборів, ветераном Волинського братства вояків УПА ім. Клима Савура.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює глибокі співчуття рідним та близьким померлого.
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Сумну звістку повідомив на своїй сторінці у фейсбуці волинський краєзнавець Микола Вавренчук.
"На 93 році життя, не стало легендарної людини - Костюка Антона Степановича. Вояка УПА, зв'язкового у м. Луцьку, на пс. Чорновус командира УПА Волинського краю І. Литвинчука (Дубового) у 1947- 1950 роках", - йдеться у дописі.
Антон Костюк був в'язнем сталінських таборів, ветераном Волинського братства вояків УПА ім. Клима Савура.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює глибокі співчуття рідним та близьким померлого.
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