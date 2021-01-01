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«Не проспи своє літо»: студентам на Волині допоможуть підшукати роботу

«Не проспи своє літо»: студентам на Волині допоможуть підшукати роботу
Літо – це не тільки пора, відпочинку, подорожей та нових емоцій, а й можливість отримати додатковий заробіток.

Для студентів же робота влітку – це можливість розпочати свою кар’єру ще під час навчання і повернутися за парти з хорошим практичним досвідом, зазначає Волинський обласний центр зайнятості.

Охочим гарненько попрацювати Волинська обласна служба зайнятості організовує тижневик «Робота на літо і не тільки…». У кожному районі області з 22 по 25 червня відбуватимуться тематичні заходи, під час яких студенти матимуть можливість ознайомитися з вакансіями від волинських роботодавців на період літнього сезону і не тільки, та знайти роботу до душі.

Із графіком заходів можна ознайомитися нижче.
«Не проспи своє літо»: студентам на Волині допоможуть підшукати роботу

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Теги: робота на літо, студенти, Волинський ОЦЗ
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