Найбільша моя мрія зараз – обійняти маленьку доньку і дружину, – військовий 14-ї бригади

– 25. В армії і в князівській 14їй ОМБр навідник бойової машини служить майже півтора роки.Про це повідомляє пресслужба волинської бригади.Каже, завжди мріяв про військову службу. І здійснивши свою мрію, жодної миті ні про що не пошкодував, адже підрозділ, у якому служить, став для чоловіка другою родиною. Водночас, найперше бажання і найбільша мрія Івана сьогодні, - якнайшвидше побачити маленьку доньку і дружину, які чекають на нього вдома.- Рідні, не приховуватиму, були не в захваті, коли я йшов служити... Але зараз вони пишаються мною, тим, що я захищаю Україну. Звичайно, хвилюються і переживають, але так, напевно, має бути в кожній родині, - усміхається Іван. – Найбільша моя мрія зараз – обійняти нашу маленьку Даніелу, якій лише рік і 8 місяців, і дружину Ксенію, за якими дуже скучив. А у всьому решта, - в мене все чудово. Настрій, як завжди, бойовий, чого всім і бажаю. А ще звісно ж, терпіння, сили і мудрості, - тільки з ними переможемо!