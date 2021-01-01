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На Волині 14-й суд взяли під охорону

На Волині 14-й суд взяли під охорону
Днями Любомльський районний суд перейшов під охорону співробітників Територіального управління Служби судової охорони у Волинській області. Це вже 14-й об’єкт системи правосуддя на Волині, який під надійною охороною.

Про це повідомляє Територіальне управління Служби судової охорони у Волинській області.

Начальник ТУ ССО у Волинській області Володимир Сюйва, провівши цільовий інструктаж, особливий наголос підлеглим зробив на сумлінному виконанні завдань, забезпеченні безпеки всіх учасників судового процесу, підтриманні належного громадського порядку в суді та неухильному дотримання протиепідемічних заходів, спрямованих на протидію розповсюдженню гострої респіраторної хвороби COVID-19 й закликав бути відповідальними у виконанні службових обов’язків.

Не зраджуючи традиціям, начальник ТУ ССО у Волинській області вручив голові Любомльського районного суду символічну табличку з девізом Служби «Професіоналізм. Пильність. Безпека правосуддя».

В свою чергу, голова суду Степан Чишій та т.в.о начальника Територіального управління Державної судової адміністрації України в Волинській області Світлана Демчук привітали судових охоронців із початком несення служби та побажали стійкості духу, здоров’я та витримки на варті правосуддя.

Зазначають, що під охороною співробітників Територіального управління Служби судової охорони у Волинській області перебуває 12 судових установ та 2 органи системи правосуддя Волині.

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Теги: судова охорона, Волинь, Любомльський районний суд
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