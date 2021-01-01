На Волині 14-й суд взяли під охорону

Днями Любомльський районний суд перейшов під охорону співробітників Територіального управління Служби судової охорони у Волинській області. Це вже 14-й об’єкт системи правосуддя на Волині, який під надійною охороною.Про це повідомляє Територіальне управління Служби судової охорони у Волинській області.Начальник ТУ ССО у Волинській області, провівши цільовий інструктаж, особливий наголос підлеглим зробив на сумлінному виконанні завдань, забезпеченні безпеки всіх учасників судового процесу, підтриманні належного громадського порядку в суді та неухильному дотримання протиепідемічних заходів, спрямованих на протидію розповсюдженню гострої респіраторної хвороби COVID-19 й закликав бути відповідальними у виконанні службових обов’язків.Не зраджуючи традиціям, начальник ТУ ССО у Волинській області вручив голові Любомльського районного суду символічну табличку з девізом Служби «Професіоналізм. Пильність. Безпека правосуддя».В свою чергу, голова судута т.в.о начальника Територіального управління Державної судової адміністрації України в Волинській областіпривітали судових охоронців із початком несення служби та побажали стійкості духу, здоров’я та витримки на варті правосуддя.Зазначають, що під охороною співробітників Територіального управління Служби судової охорони у Волинській області перебуває 12 судових установ та 2 органи системи правосуддя Волині.