У Луцьку знову запрацював пункт знайдених документів





Про це повідомила Оксана Салій.



Із її слів, вперше пункт запрацював наприкінці 2018 року. У 2020-му через пандемію відділення було зачинене через карантинні обмеження.



"Будь-хто може принести до нас або ID-картку, або паспорт, або будь-які інші документи за якими через державні реєстри та соціальні мережі ми шукаємо власника згуби. До прикладу, сьогодні до нас звернувся чоловік, чи випадково не приносили його паспорт, який він загубив. На жаль, його документ ніхто не приносив", – зазначила посадовиця.



Наразі пункт знайдених документів у луцькому ЦНАПі працює щодня з 8:00 до 17:00 із технічною перервою з 12:00 до 12:45.



Нагадаємо, у квітні 2020 року в міському Центрі надання адміністративних послуг обмежили прийом відвідувачів через карантин. Для лучан запровадили більше 50 послуг, які можна отримати онлайн.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Центрі надання адміністративних послуг у Луцьку запрацював пункт знайдених документів.Про це повідомила Суспільному начальниця відділу дозвільно-погоджувальних процедур ЦНАПуІз її слів, вперше пункт запрацював наприкінці 2018 року. У 2020-му через пандемію відділення було зачинене через карантинні обмеження."Будь-хто може принести до нас або ID-картку, або паспорт, або будь-які інші документи за якими через державні реєстри та соціальні мережі ми шукаємо власника згуби. До прикладу, сьогодні до нас звернувся чоловік, чи випадково не приносили його паспорт, який він загубив. На жаль, його документ ніхто не приносив", – зазначила посадовиця.Наразі пункт знайдених документів у луцькому ЦНАПі працює щодня з 8:00 до 17:00 із технічною перервою з 12:00 до 12:45.Нагадаємо, у квітні 2020 року в міському Центрі надання адміністративних послуг обмежили прийом відвідувачів через карантин. Для лучан запровадили більше 50 послуг, які можна отримати онлайн.

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