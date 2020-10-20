вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У Луцьку знову запрацював пункт знайдених документів

У Луцьку знову запрацював пункт знайдених документів
У Центрі надання адміністративних послуг у Луцьку запрацював пункт знайдених документів.

Про це повідомила Суспільному начальниця відділу дозвільно-погоджувальних процедур ЦНАПу Оксана Салій.

Із її слів, вперше пункт запрацював наприкінці 2018 року. У 2020-му через пандемію відділення було зачинене через карантинні обмеження.

"Будь-хто може принести до нас або ID-картку, або паспорт, або будь-які інші документи за якими через державні реєстри та соціальні мережі ми шукаємо власника згуби. До прикладу, сьогодні до нас звернувся чоловік, чи випадково не приносили його паспорт, який він загубив. На жаль, його документ ніхто не приносив", – зазначила посадовиця.

Наразі пункт знайдених документів у луцькому ЦНАПі працює щодня з 8:00 до 17:00 із технічною перервою з 12:00 до 12:45.

Нагадаємо, у квітні 2020 року в міському Центрі надання адміністративних послуг обмежили прийом відвідувачів через карантин. Для лучан запровадили більше 50 послуг, які можна отримати онлайн.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Луцьк, ЦНАП, документи, пункт
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Раділи перемозі та вчили македонців співати «Червону руту»: як волиняни на Євро-2020 вболівали. ФОТО, ВІДЕО
У Луцьку включили гарячу воду, але не всім
Де на Волині дозволили купатися, а де це – небезпечно
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Повідомили, коли у Володимирі святкуватимуть День міста
Сьогодні, 17:50
На вокзалі у Ковелі порізали правоохоронця: деталі інциденту
Сьогодні, 17:35
У Луцьку знову запрацював пункт знайдених документів
Сьогодні, 17:15
В Україні виявили один з найнебезпечніших штамів коронавірусу «Дельта»
Сьогодні, 17:11
У Володимирі-Волинському запрацює центр вакцинації проти Covid-19
Сьогодні, 17:04
Схожі новини
Хто у Луцьку зможе економити на адмінпослугах з оформлення та обміну українського паспорта Хто у Луцьку зможе економити на адмінпослугах з оформлення та обміну українського паспорта
03 лютий, 10:34
У луцькому ЦНАПі відновили послуги з обміну посвідчення водія У луцькому ЦНАПі відновили послуги з обміну посвідчення водія
20 жовтень, 2020, 11:48
У луцькому ЦНАПі можна буде замовити кур’єрську доставку документів У луцькому ЦНАПі можна буде замовити кур’єрську доставку документів
19 лютий, 2020, 11:44
У луцькому ЦНАПі видали перше посвідчення водія У луцькому ЦНАПі видали перше посвідчення водія
02 липень, 2019, 14:17
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На якому українському курорті найкраще відпочивати з дітьми*
22 червень, 09:13
 1
На Волині 14-й суд взяли під охорону
Сьогодні, 18:21
 0
На Волині судитимуть групу наркоторговців, серед них – неповнолітній
Сьогодні, 18:16
 0
Грабіжником ювелірних магазинів у Києві виявився колишній правоохоронець
Сьогодні, 17:55
 0
Повідомили, коли у Володимирі святкуватимуть День міста
Сьогодні, 17:50
 0
Медіа
відео
1/8