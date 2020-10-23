У онкохворої волинянки шахраї вкрали з картки 20 тисяч гривень

Олени Філоретової, якій



Про це волинянка повідомила Інформаційне агентство



Зі слів жінки, вона чекала переказ з-за кордону на лікування. Тож коли їй подзвонили шахраї і попросили номер картки, у неї не виникло сумнівів, адже вони теж сказали, що їй має надійти переказ з-за кордону.



Як повідомили у пресслужбі поліції Волині, під приводом авторизації картки шахраї виманили в Олени Філоретової 20 тисяч грн.



Як повідомляли, в Олени Філоретової, яка донедавна працювала в одному із луцьких садочків вихователем, виявили рак яйників 4 стадії. Жінка перенесла операцію та чотири курси хіміотерапії, останній – у червні. Але це не дало бажаного результату. Для зміни лікування потрібні великі кошти, яких вона не має.



Тож небайдужих просять допомогти врятувати їй життя і подарувати шанс відвести шестирічного сина до першого класу.



Нова картка для допомоги: Приватбанк 4149 4993 8910 8554 (Філоретова Олена Олександрівна)

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