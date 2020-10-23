вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У онкохворої волинянки шахраї вкрали з картки 20 тисяч гривень

У онкохворої волинянки шахраї вкрали з картки 20 тисяч гривень
Шахраї зламали картку онкохворої ковельчанки Олени Філоретової, якій збирали кошти на лікування.

Про це волинянка повідомила Інформаційне агентство Волинські Новини.

Зі слів жінки, вона чекала переказ з-за кордону на лікування. Тож коли їй подзвонили шахраї і попросили номер картки, у неї не виникло сумнівів, адже вони теж сказали, що їй має надійти переказ з-за кордону.

Як повідомили у пресслужбі поліції Волині, під приводом авторизації картки шахраї виманили в Олени Філоретової 20 тисяч грн.

Як повідомляли, в Олени Філоретової, яка донедавна працювала в одному із луцьких садочків вихователем, виявили рак яйників 4 стадії. Жінка перенесла операцію та чотири курси хіміотерапії, останній – у червні. Але це не дало бажаного результату. Для зміни лікування потрібні великі кошти, яких вона не має.

Тож небайдужих просять допомогти врятувати їй життя і подарувати шанс відвести шестирічного сина до першого класу.

Нова картка для допомоги: Приватбанк 4149 4993 8910 8554 (Філоретова Олена Олександрівна)

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: допомога, лікування, Олена Філоретова, шахраї, кошти
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Раділи перемозі та вчили македонців співати «Червону руту»: як волиняни на Євро-2020 вболівали. ФОТО, ВІДЕО
У Луцьку включили гарячу воду, але не всім
Де на Волині дозволили купатися, а де це – небезпечно
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Відновив роботу пункт пропуску «Устилуг». ВІДЕО
Сьогодні, 19:50
У Луцьку з молотка продадуть три земельні ділянки
Сьогодні, 19:32
У онкохворої волинянки шахраї вкрали з картки 20 тисяч гривень
Сьогодні, 19:10
У яких населених пунктах Волині будуть відключати світло 24 червня
Сьогодні, 19:00
«Пам’ять людська не забуде повік»: вшанували розстріляних в'язнів Луцької тюрми. ФОТО
Сьогодні, 18:45
Схожі новини
Волинський атовець потребує допомоги на лікування та реабілітацію Волинський атовець потребує допомоги на лікування та реабілітацію
23 жовтень, 2020, 18:30
Збір коштів триває: 2-річному хлопчику з Волині потрібні гроші на дороговартісну операцію Збір коштів триває: 2-річному хлопчику з Волині потрібні гроші на дороговартісну операцію
19 лютий, 2020, 15:27
Залишилося зібрати 65 тисяч: хворій дівчинці з Волині потрібна допомога Залишилося зібрати 65 тисяч: хворій дівчинці з Волині потрібна допомога
25 жовтень, 2019, 10:15
Терміново потребує допомоги тяжкохворий волинянин Терміново потребує допомоги тяжкохворий волинянин
10 вересень, 2019, 17:20
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На якому українському курорті найкраще відпочивати з дітьми*
22 червень, 09:13
 1
Відновив роботу пункт пропуску «Устилуг». ВІДЕО
Сьогодні, 19:50
 0
У Луцьку з молотка продадуть три земельні ділянки
Сьогодні, 19:32
 0
У онкохворої волинянки шахраї вкрали з картки 20 тисяч гривень
Сьогодні, 19:10
 0
Просто і недорого: 6 порад здорового харчування, які підійдуть усім
Сьогодні, 19:03
 0
Медіа
відео
1/8