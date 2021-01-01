На Волині мотоцикліст злетів у кювет

У Ковельському районі в ДТП травмувався мотоцикліст.Про це йдеться на сайті ГУНП у Волинській області.35-річний водій, керуючи мотоциклом «Наnter», їхав із села Підліси до села Велицьк, ймовірно, не врахував дорожньої обстановки та безпечної швидкості руху, не впорався з керуванням, з’їхав в кювет та впав.Внаслідок автопригоди водій отримав тілесні ушкодження. Його госпіталізували до Ковельської МТМО.Мотоцикл вилучили та помістили на арештмайданчик.За цим фактом відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст. 286 Кримінального Кодексу України. Триває слідство.