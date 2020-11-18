У ПЦУ розповіли, чи можна викидати освячені речі

У Православній церкві України повідомили, чи правда, що освячене у храмі не можна викидати.Про це йдеться на офіційній фейсбук-сторінці ПЦУ.Як зазначають у ПЦУ, помилково вважати, що освячені предмети самі собою набувають якоїсь магічної, чарівної сили.Так, варто пам'ятати, що освячене зілля, крашанки, паски, рушники, великодні кошики та інші освячені предмети, як і все тлінне та рукотворне на цій землі, мають певні фізичні властивості, тож цілком природно, що з часом або під впливом різноманітних факторів вони можуть псуватися, в’янути, розбиватися тощо. І тут не варто шукати або вигадувати замість пояснення якихось особливих «попереджень», «Божих покарань», «дій потойбічних сил, злих духів» чи чогось подібного.У ПЦУ підкреслили, не варто, як інколи радять, влаштовувати особливі жертовні спалення чи закопування (десь, щоб людське око не бачило і нога не ступала) або нагромаджувати те, що вам вже не потрібне, у своїх оселях."Якщо розбилася дорога серцю ікона – її завжди можна спробувати полагодити, якщо накопичилась дитяча релігійна література, а діти вже виросли – книги можна віддати у сиротинці чи в бібліотеки. Якщо залишаються паски чи крашанки – ними можна поділитися з нужденними, одинокими, лишень озирніться навколо. Зі шматочків пасок виходять смачні сухарики до чаю, а подрібнена яєчна шкаралупа – гарне добриво для ґрунту. Якщо освячені у Вербну неділю гілочки поставити у воду – потім їх можна буде десь висадити у ґрунт, і вони будуть щороку вас радувати новими «котиками». А освячені на Трійцю чи Маковія букети із різнотрав’я, квітів чи зілля можна згодом використати для заварювання корисних трав’яних напоїв або під час купання немовлят", - кажуть у ПЦУ.Додають, що освячені речі, коли вони стали не придатними до вживання, не варто просто викидати у загальне сміття. За церковними приписами з належною повагою такі речі можна спалити, закопати в землю – але цій дії не слід надавати «містичного» значення."Головне, пам’ятайте: все, що освячується у церкві, по суті, спрямоване на освячення людини – її дій, думок, почуттів, вчинків. Тож під час молитви благословляються не лише зілля і квіти, а й насіння, таким чином спонукаючи людей не лише зривати і споживати, а й насаджувати, вирощувати, піклуючись про себе і довкілля", - підсумували у Православній церкві України.