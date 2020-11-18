У ПЦУ розповіли, чи можна викидати освячені речі
Сьогодні, 00:45
У Православній церкві України повідомили, чи правда, що освячене у храмі не можна викидати.
Про це йдеться на офіційній фейсбук-сторінці ПЦУ.
Як зазначають у ПЦУ, помилково вважати, що освячені предмети самі собою набувають якоїсь магічної, чарівної сили.
Так, варто пам'ятати, що освячене зілля, крашанки, паски, рушники, великодні кошики та інші освячені предмети, як і все тлінне та рукотворне на цій землі, мають певні фізичні властивості, тож цілком природно, що з часом або під впливом різноманітних факторів вони можуть псуватися, в’янути, розбиватися тощо. І тут не варто шукати або вигадувати замість пояснення якихось особливих «попереджень», «Божих покарань», «дій потойбічних сил, злих духів» чи чогось подібного.
У ПЦУ підкреслили, не варто, як інколи радять, влаштовувати особливі жертовні спалення чи закопування (десь, щоб людське око не бачило і нога не ступала) або нагромаджувати те, що вам вже не потрібне, у своїх оселях.
"Якщо розбилася дорога серцю ікона – її завжди можна спробувати полагодити, якщо накопичилась дитяча релігійна література, а діти вже виросли – книги можна віддати у сиротинці чи в бібліотеки. Якщо залишаються паски чи крашанки – ними можна поділитися з нужденними, одинокими, лишень озирніться навколо. Зі шматочків пасок виходять смачні сухарики до чаю, а подрібнена яєчна шкаралупа – гарне добриво для ґрунту. Якщо освячені у Вербну неділю гілочки поставити у воду – потім їх можна буде десь висадити у ґрунт, і вони будуть щороку вас радувати новими «котиками». А освячені на Трійцю чи Маковія букети із різнотрав’я, квітів чи зілля можна згодом використати для заварювання корисних трав’яних напоїв або під час купання немовлят", - кажуть у ПЦУ.
Додають, що освячені речі, коли вони стали не придатними до вживання, не варто просто викидати у загальне сміття. За церковними приписами з належною повагою такі речі можна спалити, закопати в землю – але цій дії не слід надавати «містичного» значення.
"Головне, пам’ятайте: все, що освячується у церкві, по суті, спрямоване на освячення людини – її дій, думок, почуттів, вчинків. Тож під час молитви благословляються не лише зілля і квіти, а й насіння, таким чином спонукаючи людей не лише зривати і споживати, а й насаджувати, вирощувати, піклуючись про себе і довкілля", - підсумували у Православній церкві України.
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Про це йдеться на офіційній фейсбук-сторінці ПЦУ.
Як зазначають у ПЦУ, помилково вважати, що освячені предмети самі собою набувають якоїсь магічної, чарівної сили.
Так, варто пам'ятати, що освячене зілля, крашанки, паски, рушники, великодні кошики та інші освячені предмети, як і все тлінне та рукотворне на цій землі, мають певні фізичні властивості, тож цілком природно, що з часом або під впливом різноманітних факторів вони можуть псуватися, в’янути, розбиватися тощо. І тут не варто шукати або вигадувати замість пояснення якихось особливих «попереджень», «Божих покарань», «дій потойбічних сил, злих духів» чи чогось подібного.
У ПЦУ підкреслили, не варто, як інколи радять, влаштовувати особливі жертовні спалення чи закопування (десь, щоб людське око не бачило і нога не ступала) або нагромаджувати те, що вам вже не потрібне, у своїх оселях.
"Якщо розбилася дорога серцю ікона – її завжди можна спробувати полагодити, якщо накопичилась дитяча релігійна література, а діти вже виросли – книги можна віддати у сиротинці чи в бібліотеки. Якщо залишаються паски чи крашанки – ними можна поділитися з нужденними, одинокими, лишень озирніться навколо. Зі шматочків пасок виходять смачні сухарики до чаю, а подрібнена яєчна шкаралупа – гарне добриво для ґрунту. Якщо освячені у Вербну неділю гілочки поставити у воду – потім їх можна буде десь висадити у ґрунт, і вони будуть щороку вас радувати новими «котиками». А освячені на Трійцю чи Маковія букети із різнотрав’я, квітів чи зілля можна згодом використати для заварювання корисних трав’яних напоїв або під час купання немовлят", - кажуть у ПЦУ.
Додають, що освячені речі, коли вони стали не придатними до вживання, не варто просто викидати у загальне сміття. За церковними приписами з належною повагою такі речі можна спалити, закопати в землю – але цій дії не слід надавати «містичного» значення.
"Головне, пам’ятайте: все, що освячується у церкві, по суті, спрямоване на освячення людини – її дій, думок, почуттів, вчинків. Тож під час молитви благословляються не лише зілля і квіти, а й насіння, таким чином спонукаючи людей не лише зривати і споживати, а й насаджувати, вирощувати, піклуючись про себе і довкілля", - підсумували у Православній церкві України.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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