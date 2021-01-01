Чому відомий американський інвестор вкладає гроші в нерухомість

Уоррен Баффет активно переводить свої активи в нерухомість. І це не просто так. Адже нерухомість фактично не залежить від політичних настроїв і бізнесової погоди, а ціни на неї ростуть у середньому на 15% в рік. Кілька тисяч доларів за декілька років можуть вирости до вартості хорошої машини чи, для прикладу, перетворитися в цілком реальні квадратні метри в хорошому житловому комплексі. І не обов’язково їхати за такими можливостями в столицю - у Луцьку такі варіанти теж є. Наприклад, у житлові комплекси



З часом такий вклад ви можете трансформувати на свій лад:



- купити хороше авто за гроші, котрі напрацюють себе самі;



- отримати певну кількість квадратних метрів, котрі з додатковими зібраними коштами можуть цілком перетворитися в майбутнє сімейне гніздечко;



- обміняти інвестицію на квартиру, котра вдруге перетвориться на пасивний дохід, якщо ви будете її здавати.



У будь-якому випадку, обираючи хороший житловий комплекс, ви отримуєте значно надійнішу систему збереження та накопичення коштів, ніж у більшості банків. Однак варто пам’ятати, що найбільш вигідним буде вклад у фундамент, адже з часом квадратні метри будуть дорожчати.



Звісно, виникає питання про те, як вибрати хороший і надійний комплекс. Відповідь теж є:



- обирайте комплекси забудовників, у яких уже є успішно реалізовані проєкти;



- порівняйте відсотки на інвестиції та суми мінімального вкладу, щоб обрати справді найбільш вигідний варіант;



- зверніть увагу на гарантії, котрі дає забудовник;



- якщо ви хочете в перспективі здавати квартиру чи оселитися в ній, звертайте увагу на проєкт, планування, інфраструктуру, котрі у майбутньому зроблять ваші квадратні метри значно дорожчими.



Вклад у квадратні метри не менш вигідний, ніж акції, біржі, депозити тощо, але більш комфортний і не потребує зусиль та нервів. Тож, ймовірно, Уоррен Баффет, який інвестує саме у нерухомість, перевірив цю істину вже неодноразово.



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Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Не секрет, що відомий американський інвесторактивно переводить свої активи в нерухомість. І це не просто так. Адже нерухомість фактично не залежить від політичних настроїв і бізнесової погоди, а ціни на неї ростуть у середньому на 15% в рік. Кілька тисяч доларів за декілька років можуть вирости до вартості хорошої машини чи, для прикладу, перетворитися в цілком реальні квадратні метри в хорошому житловому комплексі. І не обов’язково їхати за такими можливостями в столицю - у Луцьку такі варіанти теж є. Наприклад, у житлові комплекси «Сімейна фортеця» можна вкластися під 8%, а забудовник пропонує одразу кілька об’єктів на вибір.З часом такий вклад ви можете трансформувати на свій лад:- купити хороше авто за гроші, котрі напрацюють себе самі;- отримати певну кількість квадратних метрів, котрі з додатковими зібраними коштами можуть цілком перетворитися в майбутнє сімейне гніздечко;- обміняти інвестицію на квартиру, котра вдруге перетвориться на пасивний дохід, якщо ви будете її здавати.У будь-якому випадку, обираючи хороший житловий комплекс, ви отримуєте значно надійнішу систему збереження та накопичення коштів, ніж у більшості банків. Однак варто пам’ятати, що найбільш вигідним буде вклад у фундамент, адже з часом квадратні метри будуть дорожчати.Звісно, виникає питання про те, як вибрати хороший і надійний комплекс. Відповідь теж є:- обирайте комплекси забудовників, у яких уже є успішно реалізовані проєкти;- порівняйте відсотки на інвестиції та суми мінімального вкладу, щоб обрати справді найбільш вигідний варіант;- зверніть увагу на гарантії, котрі дає забудовник;- якщо ви хочете в перспективі здавати квартиру чи оселитися в ній, звертайте увагу на проєкт, планування, інфраструктуру, котрі у майбутньому зроблять ваші квадратні метри значно дорожчими.Вклад у квадратні метри не менш вигідний, ніж акції, біржі, депозити тощо, але більш комфортний і не потребує зусиль та нервів. Тож, ймовірно, Уоррен Баффет, який інвестує саме у нерухомість, перевірив цю істину вже неодноразово.

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