Чому відомий американський інвестор вкладає гроші в нерухомість
Сьогодні, 08:00
Не секрет, що відомий американський інвестор Уоррен Баффет активно переводить свої активи в нерухомість. І це не просто так. Адже нерухомість фактично не залежить від політичних настроїв і бізнесової погоди, а ціни на неї ростуть у середньому на 15% в рік. Кілька тисяч доларів за декілька років можуть вирости до вартості хорошої машини чи, для прикладу, перетворитися в цілком реальні квадратні метри в хорошому житловому комплексі. І не обов’язково їхати за такими можливостями в столицю - у Луцьку такі варіанти теж є. Наприклад, у житлові комплекси «Сімейна фортеця» можна вкластися під 8%, а забудовник пропонує одразу кілька об’єктів на вибір.
З часом такий вклад ви можете трансформувати на свій лад:
- купити хороше авто за гроші, котрі напрацюють себе самі;
- отримати певну кількість квадратних метрів, котрі з додатковими зібраними коштами можуть цілком перетворитися в майбутнє сімейне гніздечко;
- обміняти інвестицію на квартиру, котра вдруге перетвориться на пасивний дохід, якщо ви будете її здавати.
У будь-якому випадку, обираючи хороший житловий комплекс, ви отримуєте значно надійнішу систему збереження та накопичення коштів, ніж у більшості банків. Однак варто пам’ятати, що найбільш вигідним буде вклад у фундамент, адже з часом квадратні метри будуть дорожчати.
Звісно, виникає питання про те, як вибрати хороший і надійний комплекс. Відповідь теж є:
- обирайте комплекси забудовників, у яких уже є успішно реалізовані проєкти;
- порівняйте відсотки на інвестиції та суми мінімального вкладу, щоб обрати справді найбільш вигідний варіант;
- зверніть увагу на гарантії, котрі дає забудовник;
- якщо ви хочете в перспективі здавати квартиру чи оселитися в ній, звертайте увагу на проєкт, планування, інфраструктуру, котрі у майбутньому зроблять ваші квадратні метри значно дорожчими.
Вклад у квадратні метри не менш вигідний, ніж акції, біржі, депозити тощо, але більш комфортний і не потребує зусиль та нервів. Тож, ймовірно, Уоррен Баффет, який інвестує саме у нерухомість, перевірив цю істину вже неодноразово.
За деталями звертайтесь за телефоном 067 642 50 39.
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З часом такий вклад ви можете трансформувати на свій лад:
- купити хороше авто за гроші, котрі напрацюють себе самі;
- отримати певну кількість квадратних метрів, котрі з додатковими зібраними коштами можуть цілком перетворитися в майбутнє сімейне гніздечко;
- обміняти інвестицію на квартиру, котра вдруге перетвориться на пасивний дохід, якщо ви будете її здавати.
У будь-якому випадку, обираючи хороший житловий комплекс, ви отримуєте значно надійнішу систему збереження та накопичення коштів, ніж у більшості банків. Однак варто пам’ятати, що найбільш вигідним буде вклад у фундамент, адже з часом квадратні метри будуть дорожчати.
Звісно, виникає питання про те, як вибрати хороший і надійний комплекс. Відповідь теж є:
- обирайте комплекси забудовників, у яких уже є успішно реалізовані проєкти;
- порівняйте відсотки на інвестиції та суми мінімального вкладу, щоб обрати справді найбільш вигідний варіант;
- зверніть увагу на гарантії, котрі дає забудовник;
- якщо ви хочете в перспективі здавати квартиру чи оселитися в ній, звертайте увагу на проєкт, планування, інфраструктуру, котрі у майбутньому зроблять ваші квадратні метри значно дорожчими.
Вклад у квадратні метри не менш вигідний, ніж акції, біржі, депозити тощо, але більш комфортний і не потребує зусиль та нервів. Тож, ймовірно, Уоррен Баффет, який інвестує саме у нерухомість, перевірив цю істину вже неодноразово.
За деталями звертайтесь за телефоном 067 642 50 39.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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