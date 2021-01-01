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Польща запроваджує обов’язковий карантин для українців

Польща запроваджує обов’язковий карантин для українців
У зв’язку з пандемією коронавірусу Польща запровадила обов’язковий карантин для осіб, що в’їжджають з країн, які не входять до Шенгенської зони, зокрема з України. Зокрема українцям тепер доведеться проходити 10-денний карантин.

Водночас у пресслужбі Міністерства охорони здоров’я повідомили, що є перелік осіб, що звільняються від карантину:
– після 7 днів карантину при негативному результаті тесту на COVID-19;
– які отримали повний курс щеплення вакциною, зареєстрованою в ЄС;
– які мають підтвердження про одужання після COVID-19;
– визначені в положенні Ради міністрів ЄС про встановлення обмежень та заборон у зв’язку з епідемією;
– які подорожують літаком із країн, що не входять до Шенгенської зони, та перебуватимуть протягом 24 годин, маючи авіаквиток, що це підтверджує.

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Теги: перетин кордону з Польщею, карантин, коронавірус
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