Польща запроваджує обов’язковий карантин для українців
Сьогодні, 21:16
У зв’язку з пандемією коронавірусу Польща запровадила обов’язковий карантин для осіб, що в’їжджають з країн, які не входять до Шенгенської зони, зокрема з України. Зокрема українцям тепер доведеться проходити 10-денний карантин.
Водночас у пресслужбі Міністерства охорони здоров’я повідомили, що є перелік осіб, що звільняються від карантину:
– після 7 днів карантину при негативному результаті тесту на COVID-19;
– які отримали повний курс щеплення вакциною, зареєстрованою в ЄС;
– які мають підтвердження про одужання після COVID-19;
– визначені в положенні Ради міністрів ЄС про встановлення обмежень та заборон у зв’язку з епідемією;
– які подорожують літаком із країн, що не входять до Шенгенської зони, та перебуватимуть протягом 24 годин, маючи авіаквиток, що це підтверджує.
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Водночас у пресслужбі Міністерства охорони здоров’я повідомили, що є перелік осіб, що звільняються від карантину:
– після 7 днів карантину при негативному результаті тесту на COVID-19;
– які отримали повний курс щеплення вакциною, зареєстрованою в ЄС;
– які мають підтвердження про одужання після COVID-19;
– визначені в положенні Ради міністрів ЄС про встановлення обмежень та заборон у зв’язку з епідемією;
– які подорожують літаком із країн, що не входять до Шенгенської зони, та перебуватимуть протягом 24 годин, маючи авіаквиток, що це підтверджує.
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