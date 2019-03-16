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Сварка з дівчиною та книжки у вікно: повідомили деталі падіння юнака з 9 поверху у Луцьку. ВІДЕО

Сварка з дівчиною та книжки у вікно: повідомили деталі падіння юнака з 9 поверху у Луцьку. ВІДЕО
22 річний лучанин, який у ніч з 29 на 30 червня випав з вікна квартири на дев'ятому поверсі, напередодні посварився із дівчиною.

Про це Суспільному розповіла подруга травмованого Катерина.

Дівчина 10 років товаришує з чоловіком. Свого прізвища назвати не захотіла. Суспільному розповіла, що напередодні чула, як Олександр сварився зі своєю дівчиною за годину до інциденту.

Як усе трапилося бачила сусідка травмованого Любов Слісарчук. Жінка живе на третьому поверсі. Каже, що уночі бачила, як з дев'ятого поверху летіли книжки: "А потім і він стрибнув. Бо розгону набрав. Чоловік висів на березі, бо він так гепнувся і там гілка обламана. Та береза його затримала і спасла".

Мама хлопця коментувати ситуацію відмовилася. Її син нині у лікарні з діагнозом "політравма" і знаходиться у палаті інтенсивної терапії. Зі слів заступника директора Луцької міської лікарні Андрія Смольянінова, чоловік вже прийшов до тями.

У поліції ситуацію кваліфікували, як нещасний випадок, - розповіла старша інспекторка сектору комунікації Анна Павловська. Триває слідство, під час якого буде встановлено, за яких обставин випав чоловік.

Нагадаємо, подія трапилась 30 червня о 1:00 годині ночі у Луцьку, на проспекті Молоді. Чоловік впав на дерево, тому й залишився живий. Перехожі викликали поліцію та швидку.

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Теги: Волинь, Луцьк, падіння
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