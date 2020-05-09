У Луцьку на меморіалі знайшли надгробок польського інженера
30 червень, 22:59
У Луцьку, 25 червня, на меморіально комплексі «Вічна слава» знайшли надгробну плиту польського інженера-механіка Теодора Стефанова. Найближчим часом її поставлять на фундамент на тому ж місці, де вона була знайдена.
Про це повідомляє «Перший», посилаючись на слова начальника відділу охорони культурної спадщини департаменту культури Луцької міської ради Олександра Котиса.
«Плита буде найближчим часом поставлена на твердий фундамент на тому ж місці, де була знайдена. Це один із надгробків колишнього католицького цвинтаря. Теодор Стефанов працював інженером, що і написано на плиті. Думаю, таких на Меморіалі ще є немало. Підняття цієї плити цікаве з огляду на те, що це буде, мабуть, перший наочний знак забутого цвинтаря. Хоча Дім панахиди - це і колишня католицька каплиця ХІХ ст з цвинтаря, але про це вже ніхто і не знає», – зазначив він.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це повідомляє «Перший», посилаючись на слова начальника відділу охорони культурної спадщини департаменту культури Луцької міської ради Олександра Котиса.
«Плита буде найближчим часом поставлена на твердий фундамент на тому ж місці, де була знайдена. Це один із надгробків колишнього католицького цвинтаря. Теодор Стефанов працював інженером, що і написано на плиті. Думаю, таких на Меморіалі ще є немало. Підняття цієї плити цікаве з огляду на те, що це буде, мабуть, перший наочний знак забутого цвинтаря. Хоча Дім панахиди - це і колишня католицька каплиця ХІХ ст з цвинтаря, але про це вже ніхто і не знає», – зазначив він.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
1 липня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
У Верховній Раді схвалили легалізацію канабісу
30 червень, 23:35
У Луцьку на меморіалі знайшли надгробок польського інженера
30 червень, 22:59
Сварка з дівчиною та книжки у вікно: повідомили деталі падіння юнака з 9 поверху у Луцьку. ВІДЕО
30 червень, 22:17
Трьох волинян не допустили до здачі ЗНО для вступу в магістратуру. ВІДЕО
30 червень, 21:34