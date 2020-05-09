У Луцьку на меморіалі знайшли надгробок польського інженера





Про це повідомляє «



«Плита буде найближчим часом поставлена на твердий фундамент на тому ж місці, де була знайдена. Це один із надгробків колишнього католицького цвинтаря. Теодор Стефанов працював інженером, що і написано на плиті. Думаю, таких на Меморіалі ще є немало. Підняття цієї плити цікаве з огляду на те, що це буде, мабуть, перший наочний знак забутого цвинтаря. Хоча Дім панахиди - це і колишня католицька каплиця ХІХ ст з цвинтаря, але про це вже ніхто і не знає», – зазначив він.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку, 25 червня, на меморіально комплексі «Вічна слава» знайшли надгробну плиту польського інженера-механіка Теодора Стефанова. Найближчим часом її поставлять на фундамент на тому ж місці, де вона була знайдена.Про це повідомляє « Перший », посилаючись на слова начальника відділу охорони культурної спадщини департаменту культури Луцької міської ради Олександра Котиса.«Плита буде найближчим часом поставлена на твердий фундамент на тому ж місці, де була знайдена. Це один із надгробків колишнього католицького цвинтаря. Теодор Стефанов працював інженером, що і написано на плиті. Думаю, таких на Меморіалі ще є немало. Підняття цієї плити цікаве з огляду на те, що це буде, мабуть, перший наочний знак забутого цвинтаря. Хоча Дім панахиди - це і колишня католицька каплиця ХІХ ст з цвинтаря, але про це вже ніхто і не знає», – зазначив він.

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