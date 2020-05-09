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У Луцьку на меморіалі знайшли надгробок польського інженера

У Луцьку на меморіалі знайшли надгробок польського інженера
У Луцьку, 25 червня, на меморіально комплексі «Вічна слава» знайшли надгробну плиту польського інженера-механіка Теодора Стефанова. Найближчим часом її поставлять на фундамент на тому ж місці, де вона була знайдена.

Про це повідомляє «Перший», посилаючись на слова начальника відділу охорони культурної спадщини департаменту культури Луцької міської ради Олександра Котиса.

«Плита буде найближчим часом поставлена на твердий фундамент на тому ж місці, де була знайдена. Це один із надгробків колишнього католицького цвинтаря. Теодор Стефанов працював інженером, що і написано на плиті. Думаю, таких на Меморіалі ще є немало. Підняття цієї плити цікаве з огляду на те, що це буде, мабуть, перший наочний знак забутого цвинтаря. Хоча Дім панахиди - це і колишня католицька каплиця ХІХ ст з цвинтаря, але про це вже ніхто і не знає», – зазначив він.

У Луцьку на меморіалі знайшли надгробок польського інженера
У Луцьку на меморіалі знайшли надгробок польського інженера

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Теги: меморіал, Луцьк, знахідка
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