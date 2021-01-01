Курс валют у Луцьку станом на 1 липня
Сьогодні, 09:07
Курс долара у Луцьку станом на 1 липня 2021 року такий: купівля – 27.00, а продаж – 27.20.
Євро при купівлі становить – 32.00, продажу – 32.30.
Курс російського рубля: купівля – 0.32, продаж – 0.35.
Щодо польського злотого, то купівля становить – 7.05, продаж – 7.13.
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Євро при купівлі становить – 32.00, продажу – 32.30.
Курс російського рубля: купівля – 0.32, продаж – 0.35.
Щодо польського злотого, то купівля становить – 7.05, продаж – 7.13.
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