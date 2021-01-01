вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Курс валют у Луцьку станом на 1 липня

Курс валют у Луцьку станом на 1 липня
Курс долара у Луцьку станом на 1 липня 2021 року такий: купівля – 27.00, а продаж – 27.20.

Євро при купівлі становить – 32.00, продажу – 32.30.

Курс російського рубля: купівля – 0.32, продаж – 0.35.

Щодо польського злотого, то купівля становить – 7.05, продаж – 7.13.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: курс, валюта, Луцьк
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
З усмішками та піснями: у центрі Луцька випускники урочисто отримали медалі. ФОТОРЕПОРТАЖ
Раділи перемозі та вчили македонців співати «Червону руту»: як волиняни на Євро-2020 вболівали. ФОТО, ВІДЕО
У Луцьку включили гарячу воду, але не всім
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Свята і вихідні в липні: чи будуть в Україні додаткові канікули
Сьогодні, 09:28
Коронавірус в Україні: повідомили про ситуацію за минулу добу
Сьогодні, 09:12
Курс валют у Луцьку станом на 1 липня
Сьогодні, 09:07
Тренери «Динамо» проводять заняття для юних луцьких футболістів. ФОТО
Сьогодні, 08:35
Як будують ЖК «Амстердам»? ВІДЕОЗВІТ ЗА ЧЕРВЕНЬ*
Сьогодні, 08:00
Схожі новини
Долар і євро дешевшають: курс валют у Луцьку станом на 30 червня Долар і євро дешевшають: курс валют у Луцьку станом на 30 червня
30 червень, 09:16
Курс валют у Луцьку станом на 29 червня Курс валют у Луцьку станом на 29 червня
29 червень, 09:16
Скільки коштує валюта у Луцьку станом на 22 червня Скільки коштує валюта у Луцьку станом на 22 червня
22 червень, 09:06
Курс валют у Луцьку станом на 21 червня Курс валют у Луцьку станом на 21 червня
21 червень, 09:09
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Свята і вихідні в липні: чи будуть в Україні додаткові канікули
Сьогодні, 09:28
 0
Коронавірус в Україні: повідомили про ситуацію за минулу добу
Сьогодні, 09:12
 0
Курс валют у Луцьку станом на 1 липня
Сьогодні, 09:07
 0
Тренери «Динамо» проводять заняття для юних луцьких футболістів. ФОТО
Сьогодні, 08:35
 0
Як будують ЖК «Амстердам»? ВІДЕОЗВІТ ЗА ЧЕРВЕНЬ*
Сьогодні, 08:00
 0
Медіа
відео
1/8