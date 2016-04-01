В Україні з'явилося селище Нью-Йорк





Відповідну постанову № 5081 «Про перейменування селища міського типу Новгородське Бахмутського району Донецької області» підтримав 301 народний депутат, передає кореспондент



Документ перейменовує селище міського типу Новгородське Бахмутського району Донецької області на Нью-Йорк.



Як зазначається у пояснювальній записці, перейменування смт Новгородське ініційоване його жителями з метою повернення населеному пункту його історичної назви.



Голова Верховної Ради Дмитро Разумков зауважив, що до нього звернулися представники всіх фракцій з проханням поставити на голосування відповідну постанову.



Селище міського типу Нью-Йорк було перейменовано на смт Новгородське Президією Верховної Ради України 19 жовтня 1951 року.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Верховна Рада ухвалила постанову, яка повертає селищу міського типу Новгородське Донецької області історичну назву Нью-Йорк.Відповідну постанову № 5081 «Про перейменування селища міського типу Новгородське Бахмутського району Донецької області» підтримав 301 народний депутат, передає кореспондент Укрінформу Документ перейменовує селище міського типу Новгородське Бахмутського району Донецької області на Нью-Йорк.Як зазначається у пояснювальній записці, перейменування смт Новгородське ініційоване його жителями з метою повернення населеному пункту його історичної назви.Голова Верховної Ради Дмитро Разумков зауважив, що до нього звернулися представники всіх фракцій з проханням поставити на голосування відповідну постанову.Селище міського типу Нью-Йорк було перейменовано на смт Новгородське Президією Верховної Ради України 19 жовтня 1951 року.

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