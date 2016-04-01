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В Україні з'явилося селище Нью-Йорк

В Україні з'явилося селище Нью-Йорк
Верховна Рада ухвалила постанову, яка повертає селищу міського типу Новгородське Донецької області історичну назву Нью-Йорк.

Відповідну постанову № 5081 «Про перейменування селища міського типу Новгородське Бахмутського району Донецької області» підтримав 301 народний депутат, передає кореспондент Укрінформу.

Документ перейменовує селище міського типу Новгородське Бахмутського району Донецької області на Нью-Йорк.

Як зазначається у пояснювальній записці, перейменування смт Новгородське ініційоване його жителями з метою повернення населеному пункту його історичної назви.

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков зауважив, що до нього звернулися представники всіх фракцій з проханням поставити на голосування відповідну постанову.

Селище міського типу Нью-Йорк було перейменовано на смт Новгородське Президією Верховної Ради України 19 жовтня 1951 року.

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Теги: перейменування, Україна
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