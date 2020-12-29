У Словаччині створили пристрій, який оперативно виявляє коронавірус у диханні людини





В розробці брали участь компанія Masatech й окремі факультети університетів з Братислави Коменського і Словацького. Фінансував проект уряд.



Експертам вдалося створити апарат, здатний менш ніж за 60 секунд виявити коронавірус у диханні людини, після чого зразки аналізу класифікуються відповідно до алгоритму машинного навчання. За даними видання, робота FastBreathSpec побудована на спектрометрії руху іонів.



Зазначимо, що на сьогоднішній день перевірка на COVID-19 відбувається за допомогою ПЛР-досліджень та експрес-тестів. Однак останні визначають непрямі ознаки вірусу, оскільки працюють з антитілами.

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