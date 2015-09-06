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Спортсмени з Волині здобули 5 медалей на чемпіонаті України з велосипедного спорту. ФОТО

Спортсмени з Волині здобули 5 медалей на чемпіонаті України з велосипедного спорту. ФОТО
У Чернівцях з 2 по 4 липня пройшов чемпіонат України з велосипедного спорту маунтенбайк – марафон.

У змаганнях участь взяли спортсмени Волинської області і здобули 5 медалей, - пише Управління у справах молоді та спорту облдержадміністрації.

Серед дівчат чемпіонство виборола Левченко Богдана. Срібною призеркою серед дівчат стала вихованка ДЮСШ № 4 Луцької міської ради Войтович Надія.

Бронзові місця п’єдесталу посіли Шиманська Ірина серед жінок, Левченко Богдана серед юніорів та вихованець ДЮСШ № 4 Луцької міської ради Грушецький Владислав серед юнаків.

Спортсмени з Волині здобули 5 медалей на чемпіонаті України з велосипедного спорту. ФОТО
Спортсмени з Волині здобули 5 медалей на чемпіонаті України з велосипедного спорту. ФОТО
Спортсмени з Волині здобули 5 медалей на чемпіонаті України з велосипедного спорту. ФОТО
Спортсмени з Волині здобули 5 медалей на чемпіонаті України з велосипедного спорту. ФОТО
Спортсмени з Волині здобули 5 медалей на чемпіонаті України з велосипедного спорту. ФОТО

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Теги: спорт, маунтенбайк
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