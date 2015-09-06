Спортсмени з Волині здобули 5 медалей на чемпіонаті України з велосипедного спорту. ФОТО





У змаганнях участь взяли спортсмени Волинської області і здобули 5 медалей, - пише Управління у справах молоді та спорту облдержадміністрації.



Серед дівчат чемпіонство виборола Левченко Богдана. Срібною призеркою серед дівчат стала вихованка ДЮСШ № 4 Луцької міської ради Войтович Надія.



Бронзові місця п’єдесталу посіли Шиманська Ірина серед жінок, Левченко Богдана серед юніорів та вихованець ДЮСШ № 4 Луцької міської ради Грушецький Владислав серед юнаків.





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