Спортсмени з Волині здобули 5 медалей на чемпіонаті України з велосипедного спорту. ФОТО
Сьогодні, 17:07
У Чернівцях з 2 по 4 липня пройшов чемпіонат України з велосипедного спорту маунтенбайк – марафон.
У змаганнях участь взяли спортсмени Волинської області і здобули 5 медалей, - пише Управління у справах молоді та спорту облдержадміністрації.
Серед дівчат чемпіонство виборола Левченко Богдана. Срібною призеркою серед дівчат стала вихованка ДЮСШ № 4 Луцької міської ради Войтович Надія.
Бронзові місця п’єдесталу посіли Шиманська Ірина серед жінок, Левченко Богдана серед юніорів та вихованець ДЮСШ № 4 Луцької міської ради Грушецький Владислав серед юнаків.
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У змаганнях участь взяли спортсмени Волинської області і здобули 5 медалей, - пише Управління у справах молоді та спорту облдержадміністрації.
Серед дівчат чемпіонство виборола Левченко Богдана. Срібною призеркою серед дівчат стала вихованка ДЮСШ № 4 Луцької міської ради Войтович Надія.
Бронзові місця п’єдесталу посіли Шиманська Ірина серед жінок, Левченко Богдана серед юніорів та вихованець ДЮСШ № 4 Луцької міської ради Грушецький Владислав серед юнаків.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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