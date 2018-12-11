В'язні волинської колонії стали лицювальниками-плиточниками. ФОТО
Сьогодні, 02:16
Засуджені державної установи «Маневицька виправна колонія (№42)» отримали документи про професійно-технічну освіту.
Про це йдеться на сторінці колонії у фейсбуці.
У червні 2021 року в державній установі «Маневицька виправна колонія (№42)» завершили п’ятимісячний курс професійно-технічного навчання в Маневицькому навчальному центрі №42 засуджені групи лицювальників-плиточників.
05 липня 2021 року 14 засудженим, які успішно склали державну кваліфікаційну атестацію, керівництвом установи та навчального центру були вручені свідоцтва про отримання робітничої кваліфікації «лицювальник-плиточник». Дані свідоцтва про робітничу кваліфікацію відповідають державному зразку та у встановленому законодавством порядку зареєстровані у Єдиній державній електронній базі з питань освіти.
Адміністрацією установи та навчального центру продовжують вживатися заходи для створення належної матеріально-технічної бази для професійно-технічного навчання засуджених тим спеціальностям, які мають сьогодні попит на ринку праці.
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Про це йдеться на сторінці колонії у фейсбуці.
У червні 2021 року в державній установі «Маневицька виправна колонія (№42)» завершили п’ятимісячний курс професійно-технічного навчання в Маневицькому навчальному центрі №42 засуджені групи лицювальників-плиточників.
05 липня 2021 року 14 засудженим, які успішно склали державну кваліфікаційну атестацію, керівництвом установи та навчального центру були вручені свідоцтва про отримання робітничої кваліфікації «лицювальник-плиточник». Дані свідоцтва про робітничу кваліфікацію відповідають державному зразку та у встановленому законодавством порядку зареєстровані у Єдиній державній електронній базі з питань освіти.
Адміністрацією установи та навчального центру продовжують вживатися заходи для створення належної матеріально-технічної бази для професійно-технічного навчання засуджених тим спеціальностям, які мають сьогодні попит на ринку праці.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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