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В'язні волинської колонії стали лицювальниками-плиточниками. ФОТО

В'язні волинської колонії стали лицювальниками-плиточниками. ФОТО
Засуджені державної установи «Маневицька виправна колонія (№42)» отримали документи про професійно-технічну освіту.

Про це йдеться на сторінці колонії у фейсбуці.

У червні 2021 року в державній установі «Маневицька виправна колонія (№42)» завершили п’ятимісячний курс професійно-технічного навчання в Маневицькому навчальному центрі №42 засуджені групи лицювальників-плиточників.

05 липня 2021 року 14 засудженим, які успішно склали державну кваліфікаційну атестацію, керівництвом установи та навчального центру були вручені свідоцтва про отримання робітничої кваліфікації «лицювальник-плиточник». Дані свідоцтва про робітничу кваліфікацію відповідають державному зразку та у встановленому законодавством порядку зареєстровані у Єдиній державній електронній базі з питань освіти.

Адміністрацією установи та навчального центру продовжують вживатися заходи для створення належної матеріально-технічної бази для професійно-технічного навчання засуджених тим спеціальностям, які мають сьогодні попит на ринку праці.

В'язні волинської колонії стали лицювальниками-плиточниками. ФОТО
В'язні волинської колонії стали лицювальниками-плиточниками. ФОТО
В'язні волинської колонії стали лицювальниками-плиточниками. ФОТО

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Теги: Волинь, Маневичі, колонія
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