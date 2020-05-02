У селі на Волині освятили новий храм. ФОТО

На Волині освятили ще один храм, який підпорядковуватиметься УПЦ.Чин освячення 7 липня 2021 року, у день свята Різдва чесного славного Пророка, Предтечі і Хрестителя Господнього Іоанна, здійснив архієпископ Волинський і Луцький Нафанаїл. Владика освятив престол і звершив першу Божественну Літургію у храмі на честь Ікони Божої Матері “Скоропослушниця”села Брониця Камінь-Каширського району, - йдеться на сайті Волинсько єпархії.Архієпископу співслужили благочинний Олексіївського округу прот., настоятель храму ієрей, завідуючий канцелярією єпархії архімандритта гості у священному сані.На Малому вході керуючий єпархією, з благословіння Предстоятеля УПЦ, відзначив настоятеля храму високою церковною нагородою – хрестом з прикрасами.Під час богослужіння лунала посилена молитва за мир в Україні та за єдність світового православ’я. Також були піднесені молитви за позбавлення від коронавірусної інфекції та здоров’я медичних працівників. Була виголошена молитва під час згубної пошесті та смертоносної зарази.Опісля Божественної літургії архієпископ Нафанаїл відзначив активних прихожан медаллю “Волинської ікони Божої Матері”, благословенними грамотами та звернувся до усіх присутніх з вітальним словом.8 листопада 2020 року з благословення керуючого Волинською єпархією архієпископа Нафанаїла вікарний архієрей єпархії єпископ Камінь-Каширський Афанасій звершив освячення фундаменту, Хреста і закладку першого каменю. І саме після цієї події з Божою допомогою прихожани приступили до зведення храму, і за короткий проміжок часу силами і зусиллями парафіян уже повстав храм, на якому і відбулося встановлення куполів і Хрестів.