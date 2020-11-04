вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

До свята прикордонників Положинський у Луцьку виступить разом з військовим оркестром

До свята прикордонників Положинський у Луцьку виступить разом з військовим оркестром
На честь Дня Луцького прикордонного загону у Луцьку організують концерт на території його дислокації.

Запланований початок - о 10:30 9 липня на вулиці Стрілецькій, 6, повідомив артист Сашко Положинський на своїй сторінці у фейсбуці.

За його словами, вхід вільний, але є нюанси, зокрема треба мати при собі документ, що засвідчує особу, захисну маску.

Попередньо, спочатку на концерті виступлять дівчата-бандуристки, потім луцький гурт «Яра» (сподіваюся, назву я не переплутав). Згодом свою програму зіграє оркестр Луцького прикордонного загону. В репертуарі - різні композиції та пісні з друзями й колегами.

Десь наприкінці концерту 5 пісень співатиму в супроводі оркестру і "я. 2 пісні Тартака, 2 пісні Ол.Ів.'Є та 1 пісня Був‘є. Орієнтовно концерт має закінчитися о 13:00, але може закінчитися і трохи раніше, і трохи пізніше - вважайте. Ну і вдягайте панамки чи беріть парасольки від сонця - може бути спекотно", - зауважив співак.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: свято, прикордонники, концерт
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
У Луцьку – нові тарифи на паркування автівок
З усмішками та піснями: у центрі Луцька випускники урочисто отримали медалі. ФОТОРЕПОРТАЖ
Раділи перемозі та вчили македонців співати «Червону руту»: як волиняни на Євро-2020 вболівали. ФОТО, ВІДЕО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На початку вересня на Волині хочуть провести молитовний сніданок
Сьогодні, 14:05
До свята прикордонників Положинський у Луцьку виступить разом з військовим оркестром
Сьогодні, 13:41
Україну накриє нова хвиля спеки, – синоптик
Сьогодні, 13:25
Розшукують 26-річного волинянина, якого підозрюють у розтраті майна
Сьогодні, 12:59
У Луцьку на Карбишева водій Subaru в'їхав у Fiat
Сьогодні, 12:43
Схожі новини
Волинських прикордонників нагородили та привітали з професійним святом. ФОТО Волинських прикордонників нагородили та привітали з професійним святом. ФОТО
27 квітень, 15:30
Злата Огнєвіч та Олександр Положинський заспівали для волинських прикордонників. ВІДЕО Злата Огнєвіч та Олександр Положинський заспівали для волинських прикордонників. ВІДЕО
04 листопад, 2020, 07:21
Луцькі школярі влаштували святковий концерт у геріатричному пансіонаті Луцькі школярі влаштували святковий концерт у геріатричному пансіонаті
05 січень, 2020, 15:55
У Ковелі до свят відбулися міські урочистості. ФОТО У Ковелі до свят відбулися міські урочистості. ФОТО
14 жовтень, 2019, 17:50
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Інтернет-магазин MD Fashion – запорука стильного гардеробу*
07 липень, 09:30
 1
На початку вересня на Волині хочуть провести молитовний сніданок
Сьогодні, 14:05
 0
До свята прикордонників Положинський у Луцьку виступить разом з військовим оркестром
Сьогодні, 13:41
 0
Україну накриє нова хвиля спеки, – синоптик
Сьогодні, 13:25
 0
Розшукують 26-річного волинянина, якого підозрюють у розтраті майна
Сьогодні, 12:59
 0
Медіа
відео
1/8