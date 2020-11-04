До свята прикордонників Положинський у Луцьку виступить разом з військовим оркестром

На честь Дня Луцького прикордонного загону у Луцьку організують концерт на території його дислокації.Запланований початок - о 10:30 9 липня на вулиці Стрілецькій, 6, повідомив артист Сашко Положинський на своїй сторінці у фейсбуці.За його словами, вхід вільний, але є нюанси, зокрема треба мати при собі документ, що засвідчує особу, захисну маску.Попередньо, спочатку на концерті виступлять дівчата-бандуристки, потім луцький гурт «Яра» (сподіваюся, назву я не переплутав). Згодом свою програму зіграє оркестр Луцького прикордонного загону. В репертуарі - різні композиції та пісні з друзями й колегами.Десь наприкінці концерту 5 пісень співатиму в супроводі оркестру і "я. 2 пісні Тартака, 2 пісні Ол.Ів.'Є та 1 пісня Був‘є. Орієнтовно концерт має закінчитися о 13:00, але може закінчитися і трохи раніше, і трохи пізніше - вважайте. Ну і вдягайте панамки чи беріть парасольки від сонця - може бути спекотно", - зауважив співак.