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Куди піти у Луцьку на вихідних 10–11 липня. ПЕРЕЛІК ЗАХОДІВ

Куди піти у Луцьку на вихідних 10–11 липня. ПЕРЕЛІК ЗАХОДІВ
Робочий тиждень підходить до завершення, тож варто спланувати собі якісний відпочинок. Аби лучани мали змогу розважитись, в обласному центрі Волині запланували чимало цікавих заходів на будь-який смак.

Інформаційне агентство ВолиньPost підготувало добірку подій, серед яких кожен обов'язково знайде щось цікаве та особливе.

Субота, 10 липня

В обласному центрі Волині 8-18 липня біля ТЦ Там-Там є можливість відвідати цирк «Олімп».

«Якщо Ви любите сміятися, співпереживати, захоплюватися і дивуватися, то новий атракціон цирку - це видовище для Вас. Магічний сплав музики, іскрометного цирку, хореографії, казкового світу з перших хвилин занурюють Вас в незвичайну атмосферу фантастичного світу. Цей світ наповнений супергероями. Тут навіть важко усвідомити, де живі істоти, а де - образи, створені артистами. Світло прожекторів, захоплюючі трюки і спецефекти, яскраві костюми, нестримний сміх і веселощі - артисти зроблять все, щоб шоу вийшло незабутнім», - пишуть організатори.

Квитки - за номером (050) 383-91-91 або за посиланням.

Куди піти у Луцьку на вихідних 10–11 липня. ПЕРЕЛІК ЗАХОДІВ


Об 11 годині у Волинському академічному обласному театрі ляльок відбудеться вистава «Підкова на щастя». Режисер-постановник – Володимир Богданець. Тривалість вистави: 45 хвилин. Вартість квитка: 40 гривень. Для дітей від 3 років.

О 23 годині у Versailles Karaoke-Disco-Club, що на вулиці Грушевського, 2, запрошують на вечірку від Dj Mario.

Зарезервувати столик можна за номером 099 43 27 535.

Куди піти у Луцьку на вихідних 10–11 липня. ПЕРЕЛІК ЗАХОДІВ


Неділя, 11 липня

Об 11 годині у Волинському академічному обласному театрі ляльок – вистава «Як горобець розуму шукав». Режисер-постановник – Володимир Богданець. Тривалість вистави: 55 хвилин з антрактом. Вартість білета: 40 гривень. Для дітей від 4 років.

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Теги: Луцьк, куди піти на вихідних, заходи, вистава, варте уваги, вечірка
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