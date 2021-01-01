Деякі країни відкрили свої кордони для вакцинованих CoronaVac українців: куди можна полетіти





Про це повідомляє офіційний телеграм-канал медичної інформаційної системи



Так, наразі для повністю вакцинованих китайським препаратом громадян України відкриті:



Іспанія

Естонія

Австрія

Нідерланди

Молдова

Угорщина

Туреччина

Греція

Болгарія

португальська Мадейра



Зазначають, що деякі з цих країн просять заповнити спеціальні анкети, тому перед в’їздом потрібно перевіряти інформацію на сайтах їхніх посольств.



При в’їзді потрібно показувати роздруковане міжнародне свідоцтво англійською мовою.



Більше того, попри те, що поки на рівні Євросоюзу CoronaVac не визнали, список країн, до яких можна подорожувати щепленим цією вакциною, постійно розширюється.

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