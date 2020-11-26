Не заплатив на утримання дитини жодної гривні: на Волині арештували горе-батька

Суд призначив 34-річному жителю Ковеля, який злісно ухилявся від сплати аліментів на утримання доньки, покарання у виді двох місяців арешту.Інформують, що з листопада 2019 року горе-батько не заплатив на утримання дитині ні гривні, відтак суд визнав його винним у злісному ухиленні від сплати аліментів (ч.1 ст. 164 КК України) і тепер він перебуватиме під арештом, - інформує пресслужба обласної прокуратури.згідно із санкцією ст. 164 Кримінального кодексу України, злісне ухилення від сплати встановлених рішенням суду коштів на утримання дітей (аліментів) - карається громадськими роботами на строк від вісімдесяти до ста двадцяти годин або арештом на строк до трьох місяців, або обмеженням волі на строк до двох років.Те саме діяння, вчинене особою, раніше судимою за такий злочин, карається громадськими роботами на строк від ста двадцяти до двохсот сорока годин або арештом на строк від трьох до шести місяців, або обмеженням волі на строк від двох до трьох років.