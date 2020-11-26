вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Не заплатив на утримання дитини жодної гривні: на Волині арештували горе-батька

Не заплатив на утримання дитини жодної гривні: на Волині арештували горе-батька
Суд призначив 34-річному жителю Ковеля, який злісно ухилявся від сплати аліментів на утримання доньки, покарання у виді двох місяців арешту.

Інформують, що з листопада 2019 року горе-батько не заплатив на утримання дитині ні гривні, відтак суд визнав його винним у злісному ухиленні від сплати аліментів (ч.1 ст. 164 КК України) і тепер він перебуватиме під арештом, - інформує пресслужба обласної прокуратури.

Довідково: згідно із санкцією ст. 164 Кримінального кодексу України, злісне ухилення від сплати встановлених рішенням суду коштів на утримання дітей (аліментів) - карається громадськими роботами на строк від вісімдесяти до ста двадцяти годин або арештом на строк до трьох місяців, або обмеженням волі на строк до двох років.

Те саме діяння, вчинене особою, раніше судимою за такий злочин, карається громадськими роботами на строк від ста двадцяти до двохсот сорока годин або арештом на строк від трьох до шести місяців, або обмеженням волі на строк від двох до трьох років.

Головне фото – ілюстративне.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: аліменти, суд, Волинь, батько, арешт
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
У Луцьку – нові тарифи на паркування автівок
З усмішками та піснями: у центрі Луцька випускники урочисто отримали медалі. ФОТОРЕПОРТАЖ
Раділи перемозі та вчили македонців співати «Червону руту»: як волиняни на Євро-2020 вболівали. ФОТО, ВІДЕО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Волинська дорога на кілька годин залишиться без освітлення
Сьогодні, 18:17
Майже тисяча кущів: у волинян виявили незаконні посіви маку
Сьогодні, 17:50
Не заплатив на утримання дитини жодної гривні: на Волині арештували горе-батька
Сьогодні, 17:33
«Незламна фортеця»: відомі волиняни діляться зворушливими дописами у День родини. ФОТО
Сьогодні, 17:19
У Луцьку хочуть звести пам'ятник «Десяти Божим заповідям»
Сьогодні, 17:15
Схожі новини
На Волині з боржника аліментів стягнули понад 100 тисяч гривень На Волині з боржника аліментів стягнули понад 100 тисяч гривень
11 березень, 15:35
На Волині чоловікові, який ґвалтував свою доньку, дали 13 років тюрми На Волині чоловікові, який ґвалтував свою доньку, дали 13 років тюрми
28 січень, 17:55
Через вкрадене сало, пельмені і котлети чоловіка з Волині арештували із заставою у майже 90 тисяч Через вкрадене сало, пельмені і котлети чоловіка з Волині арештували із заставою у майже 90 тисяч
26 листопад, 2020, 15:12
Волинянину, який 9 років не платив аліментів, «впаяли» громадські роботи Волинянину, який 9 років не платив аліментів, «впаяли» громадські роботи
10 листопад, 2020, 14:30
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Інтернет-магазин MD Fashion – запорука стильного гардеробу*
07 липень, 09:30
 1
На волинській пилорамі знайшли близько пів сотні колод незаконної деревини
Сьогодні, 18:39
 0
Волинська дорога на кілька годин залишиться без освітлення
Сьогодні, 18:17
 0
Майже тисяча кущів: у волинян виявили незаконні посіви маку
Сьогодні, 17:50
 0
Не заплатив на утримання дитини жодної гривні: на Волині арештували горе-батька
Сьогодні, 17:33
 0
Медіа
відео
1/8