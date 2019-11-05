Небезпека у дворі: лучани просять встановити «лежачий поліцейський»

Олег Бєлоус на



Лучанин просить владу завершити реконструкцію двору будинку по вул. Львівська, 63, а саме дообладнавши його засобами зменшення швидкості проїзду приватного і комерційного транспорту.



«Наразі проїжджа частина двору, яка створена для під'їзду комерційного транспорту (пошта, магазини, дитяча поліклініка), використовується приватним транспортом для у регульованого перехрестя вулиць Львівська-Даньшина, пише автор петиції. - На території двору знаходяться два дитячі майданчики, і проїзд його приватним та комерційним транспортом на великій швидкості може спричинити дорожньо-транспортну пригоду».



Для того, щоб міська влада розглянула цю ініціативу, потрібно, щоб за неї проголосувало не менше 300 осіб. До кінця збору підписів залишилось 12 днів.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Обмежити швидкість проїзду приватного транспорту у дворі будинку по вул. Львівська, 63, - таку ініціативу 7 липня зареєструвавна сайті місцевих ініціатив.Лучанин просить владу завершити реконструкцію двору будинку по вул. Львівська, 63, а саме дообладнавши його засобами зменшення швидкості проїзду приватного і комерційного транспорту.«Наразі проїжджа частина двору, яка створена для під'їзду комерційного транспорту (пошта, магазини, дитяча поліклініка), використовується приватним транспортом для у регульованого перехрестя вулиць Львівська-Даньшина, пише автор петиції. - На території двору знаходяться два дитячі майданчики, і проїзд його приватним та комерційним транспортом на великій швидкості може спричинити дорожньо-транспортну пригоду».Для того, щоб міська влада розглянула цю ініціативу, потрібно, щоб за неї проголосувало не менше 300 осіб. До кінця збору підписів залишилось 12 днів.

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