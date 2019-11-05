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Небезпека у дворі: лучани просять встановити «лежачий поліцейський»

Небезпека у дворі: лучани просять встановити «лежачий поліцейський»
Обмежити швидкість проїзду приватного транспорту у дворі будинку по вул. Львівська, 63, - таку ініціативу 7 липня зареєстрував Олег Бєлоус на сайті місцевих ініціатив.

Лучанин просить владу завершити реконструкцію двору будинку по вул. Львівська, 63, а саме дообладнавши його засобами зменшення швидкості проїзду приватного і комерційного транспорту.

«Наразі проїжджа частина двору, яка створена для під'їзду комерційного транспорту (пошта, магазини, дитяча поліклініка), використовується приватним транспортом для у регульованого перехрестя вулиць Львівська-Даньшина, пише автор петиції. - На території двору знаходяться два дитячі майданчики, і проїзд його приватним та комерційним транспортом на великій швидкості може спричинити дорожньо-транспортну пригоду».

Для того, щоб міська влада розглянула цю ініціативу, потрібно, щоб за неї проголосувало не менше 300 осіб. До кінця збору підписів залишилось 12 днів.



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Теги: петиція, лежачий поліцейський, Львівська
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