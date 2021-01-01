На Світязі 10-річна дівчинка на надувному крузі відплила на кілометр від берега і не могла повернутися
Сьогодні, 15:01
На озері Світязь рятувальники повернули на берег дівчинку, яка відпливла далеко на надувному крузі.
Про це інформує ДСНС в області.
9 липня приблизно о 9-й годині на озері Світязь 10-річна дівчинка, яка плавала на надувному крузі, опинилася на відстані близько кілометра від берега й через сильний вітер не могла повернутися.
На допомогу дитині на моторному човні вирушили працівники групи водолазно-рятувальних робіт Аварійно-рятувального загону спецпризначення. Вони доправили дівчинку на берег, де були її рідні.
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Про це інформує ДСНС в області.
9 липня приблизно о 9-й годині на озері Світязь 10-річна дівчинка, яка плавала на надувному крузі, опинилася на відстані близько кілометра від берега й через сильний вітер не могла повернутися.
На допомогу дитині на моторному човні вирушили працівники групи водолазно-рятувальних робіт Аварійно-рятувального загону спецпризначення. Вони доправили дівчинку на берег, де були її рідні.
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