На Світязі 10-річна дівчинка на надувному крузі відплила на кілометр від берега і не могла повернутися

На озері Світязь рятувальники повернули на берег дівчинку, яка відпливла далеко на надувному крузі.Про це інформує ДСНС в області.9 липня приблизно о 9-й годині на озері Світязь 10-річна дівчинка, яка плавала на надувному крузі, опинилася на відстані близько кілометра від берега й через сильний вітер не могла повернутися.На допомогу дитині на моторному човні вирушили працівники групи водолазно-рятувальних робіт Аварійно-рятувального загону спецпризначення. Вони доправили дівчинку на берег, де були її рідні.