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На Світязі 10-річна дівчинка на надувному крузі відплила на кілометр від берега і не могла повернутися

На Світязі 10-річна дівчинка на надувному крузі відплила на кілометр від берега і не могла повернутися
На озері Світязь рятувальники повернули на берег дівчинку, яка відпливла далеко на надувному крузі.

Про це інформує ДСНС в області.

9 липня приблизно о 9-й годині на озері Світязь 10-річна дівчинка, яка плавала на надувному крузі, опинилася на відстані близько кілометра від берега й через сильний вітер не могла повернутися.

На допомогу дитині на моторному човні вирушили працівники групи водолазно-рятувальних робіт Аварійно-рятувального загону спецпризначення. Вони доправили дівчинку на берег, де були її рідні.

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Теги: Світязь, дівчинка
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