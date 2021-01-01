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Обстріли бойовиків не припиняються: один воїн загинув, троє отримали поранення

Обстріли бойовиків не припиняються: один воїн загинув, троє отримали поранення
Протягом минулої доби, 9 липня, зафіксували 13 порушень режиму припинення вогню збройними формуваннями РФ.

Про це повідомили у ранковому зведенні ООС 10 липня.

Поблизу Зайцевого противник обстрілював позиції українських захисників з ручних протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів. Біля Невельського - з артилерії калібру 122 мм. Неподалік Новотошківського - з мінометів 120-го та 82-го калібрів.

У напрямку населеного пункту Піски противник тричі здійснював обстріли з мінометів 120-го калібру. Біля Новозванівки противник застосовував міномети 82-го калібру.

У районі Троїцького збройні формування РФ двічі вели вогонь по позиціях ЗСУ зі станкових протитанкових і автоматичних станкових гранатометів, а також великокаліберних кулеметів. Неподалік Новомихайлівки - зі станкових протитанкових і автоматичних станкових гранатометів.

Поблизу Авдіївки окупанти здійснювали обстріл з ручних протитанкових і підствольних гранатометів. Біля Оріхового осійські найманці вели вогонь з протитанкових ракетних комплексів і стрілецької зброї.

В районі Кримського військові Об’єднаних сил зафіксували проліт ворожого безпілотного літального апарату типу "Орлан-10".

Внаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець зі складу Об'єднаних сил отримав поранення несумісне з життям. Один військовий отримав поранення, ще двоє – бойове травмування. Воїнів шпиталізували. Стан їхнього здоров’я – задовільний.

Станом на ранок 10 липня зафіксували п'ять порушень режиму припинення вогню: біля Миронівського, Водяного неподалік Донецька та Водяного на Приазов’ї, неподалік Широкиного і Світлодарська.

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Теги: ООС, війна
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