Обстріли бойовиків не припиняються: один воїн загинув, троє отримали поранення

Протягом минулої доби, 9 липня, зафіксували 13 порушень режиму припинення вогню збройними формуваннями РФ.Про це повідомили у ранковому зведенні ООС 10 липня.Поблизу Зайцевого противник обстрілював позиції українських захисників з ручних протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів. Біля Невельського - з артилерії калібру 122 мм. Неподалік Новотошківського - з мінометів 120-го та 82-го калібрів.У напрямку населеного пункту Піски противник тричі здійснював обстріли з мінометів 120-го калібру. Біля Новозванівки противник застосовував міномети 82-го калібру.У районі Троїцького збройні формування РФ двічі вели вогонь по позиціях ЗСУ зі станкових протитанкових і автоматичних станкових гранатометів, а також великокаліберних кулеметів. Неподалік Новомихайлівки - зі станкових протитанкових і автоматичних станкових гранатометів.Поблизу Авдіївки окупанти здійснювали обстріл з ручних протитанкових і підствольних гранатометів. Біля Оріхового осійські найманці вели вогонь з протитанкових ракетних комплексів і стрілецької зброї.В районі Кримського військові Об’єднаних сил зафіксували проліт ворожого безпілотного літального апарату типу "Орлан-10".Внаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець зі складу Об'єднаних сил отримав поранення несумісне з життям. Один військовий отримав поранення, ще двоє – бойове травмування. Воїнів шпиталізували. Стан їхнього здоров’я – задовільний.Станом на ранок 10 липня зафіксували п'ять порушень режиму припинення вогню: біля Миронівського, Водяного неподалік Донецька та Водяного на Приазов’ї, неподалік Широкиного і Світлодарська.