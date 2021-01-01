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У Городищенській громаді відбулося свято «Переджнив’я»

У Городищенській громаді відбулося свято «Переджнив’я»
У селі Городище Луцького району відбулося свято «Переджнив’я». Уже завтра, 13 липня, комбайнери ТзОВ «Городище» розпочнуть збір врожаю, а сьогодні у громаді – урочистості та освячення сільськогосподарської техніки.

Про це йдеться на сайті Луцької районної ради.

Голова Луцької районної ради Олександр Омельчук, його радник Юрій Ройко, депутати райради Лариса Понєдєльник, Євгеній Мікоян, Валентина Рижук побували на зажинках та привітали працівників сільськогосподарського підприємства «Городище» та його керівника Анатолія Никонюка зі стартом збору врожаю.

У Городищенській громаді відбулося свято «Переджнив’я»


«Уся техніка - всі наші 9 потужних комбайнів Claas та 4 менших готові до роботи в полі. Вже завтра вони поїдуть молотити ріпак, а загалом ми вирощуємо усі культури – зернові (30% площ), соняшник (20%), озимий ріпак, цукровий буряк, гречку… Вже пшениця дозріває, соя, кукурудза… Спеціально до жнив ми придбали ще один новий комбайн Claas, ліпших в Україні немає», - розповів директор ТзОВ «Городище» Анатолій Никонюк.

У Городищенській громаді відбулося свято «Переджнив’я»


До слова, придбаний господарством комбайн Claas було презентували на святі «Переджнив’я» і він на разі є єдиним на території Волинської та Рівненської областей.

«Анатолій Никонюк почав керувати господарством у 1984 році. Я от думав, а у чому історія його успіху. За радянських часів сільськогосподарські підприємства вкладали кошти у розвиток соціальної сфери сіл, в яких обробляли землі. І саме те, що Анатолій Олександрович перейняв цю ідею та переніс її в наші реалії, стало його секретом успіху. Своїм ставленням до громади, вкладанням коштів у її розвиток та підходами до роботи він об’єднав навколо себе багатьох. Люди вдячні за це, саме тому такі як Анатолій Никонюк є прикладом для всієї країни», - сказав у вітальному слові голова Луцької районної ради Олександр Омельчук.

«Хай перший сніп, дорогі хлібороби, принесе вам щедрі врожаї, бо усьому голова – це хліб», - додала депутатка райради Лариса Понєдєльник.

У Городищенській громаді відбулося свято «Переджнив’я»


Так, подяками голови Луцької райради за високі трудові досягнення, вагомий внесок у розвиток сільського господарства нагороджені комбайнери ТзОВ «Городище»: Сергій Самчик, Віктор Середа та Едуард Черчик.

У Городищенській громаді відбулося свято «Переджнив’я»

У Городищенській громаді відбулося свято «Переджнив’я»

У Городищенській громаді відбулося свято «Переджнив’я»

У Городищенській громаді відбулося свято «Переджнив’я»

У Городищенській громаді відбулося свято «Переджнив’я»

У Городищенській громаді відбулося свято «Переджнив’я»

У Городищенській громаді відбулося свято «Переджнив’я»

У Городищенській громаді відбулося свято «Переджнив’я»

У Городищенській громаді відбулося свято «Переджнив’я»

У Городищенській громаді відбулося свято «Переджнив’я»

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Теги: Волинь, Городище, жнива, свято, Луцька районна рада
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