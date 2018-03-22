Під Житомиром військовий вистрілив 9-річній дитині в спину
Сьогодні, 12:48
У Новоград-Волинському Житомирської області 9-річний хлопчик отримав наскрізне вогнепальне поранення спини.
Повідомлення про подію надійшло до поліції 12 липня о 14:30 від медиків, - інформує відділ комунікації поліції Житомирської області.
Пораненого хлопчика у тяжкому стані відразу госпіталізували до реанімаційного відділення, де медики надають необхідну допомогу.
За попередньо отриманою інформацією, подія нібито відбувалась на березі місцевої річки. Однак у ході встановлення обставин ці відомості не підтвердились.
Відтак поліцейські провели низку інших слідчо-розшукових заходів та у результаті невідкладного обшуку за місцем проживання пораненого хлопчика правоохоронці виявили докази того, що поранення дитини відбулось у будинку. З місця події вилучили кулю калібром 9 мм та інші речові докази.
Також нині встановили, що до завдання дитині вогнепального поранення причетний житель Києва, військовослужбовець, знайомий батька, який приїхав напередодні.
Відповідні відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань з попередньою кваліфікацією за ч. 1 ст. 121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження) КК України.
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Повідомлення про подію надійшло до поліції 12 липня о 14:30 від медиків, - інформує відділ комунікації поліції Житомирської області.
Пораненого хлопчика у тяжкому стані відразу госпіталізували до реанімаційного відділення, де медики надають необхідну допомогу.
За попередньо отриманою інформацією, подія нібито відбувалась на березі місцевої річки. Однак у ході встановлення обставин ці відомості не підтвердились.
Відтак поліцейські провели низку інших слідчо-розшукових заходів та у результаті невідкладного обшуку за місцем проживання пораненого хлопчика правоохоронці виявили докази того, що поранення дитини відбулось у будинку. З місця події вилучили кулю калібром 9 мм та інші речові докази.
Також нині встановили, що до завдання дитині вогнепального поранення причетний житель Києва, військовослужбовець, знайомий батька, який приїхав напередодні.
Відповідні відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань з попередньою кваліфікацією за ч. 1 ст. 121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження) КК України.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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