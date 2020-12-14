Волинянин відзначив 103-й день народження
Сьогодні, 16:00
12 липня відсвяткував свій 103-й день народження ветеран Другої світової війни, шанований житель селища Маневичі Юхим Титович Сищик.
Про це повідомляють на сайті селищної ради.
На долю чоловіка випало чимало життєвих випробувань. Страшні роки війни, голод, холод, поранення, а потім відбудова України у повоєнні роки розрухи...
З гарною датою іменинника привітали Маневицький селищний голова Олександр Гаврилюк та голова Маневицької селищної організації ветеранів війни і праці Дмитро Фальковський, які побажали Юхиму Титовичу та його родині міцного здоров’я і життєвих сил, мирного неба над головою, родинного затишку.
У свій день народження довгожитель зустрічав гостей з хорошим, бадьорим настроєм та подякував за приємний візит і подарунки.
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Про це повідомляють на сайті селищної ради.
На долю чоловіка випало чимало життєвих випробувань. Страшні роки війни, голод, холод, поранення, а потім відбудова України у повоєнні роки розрухи...
З гарною датою іменинника привітали Маневицький селищний голова Олександр Гаврилюк та голова Маневицької селищної організації ветеранів війни і праці Дмитро Фальковський, які побажали Юхиму Титовичу та його родині міцного здоров’я і життєвих сил, мирного неба над головою, родинного затишку.
У свій день народження довгожитель зустрічав гостей з хорошим, бадьорим настроєм та подякував за приємний візит і подарунки.
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