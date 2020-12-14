Волинянин відзначив 103-й день народження

Юхим Титович Сищик.



Про це повідомляють на сайті селищної ради.



На долю чоловіка випало чимало життєвих випробувань. Страшні роки війни, голод, холод, поранення, а потім відбудова України у повоєнні роки розрухи...



З гарною датою іменинника привітали Маневицький селищний голова Олександр Гаврилюк та голова Маневицької селищної організації ветеранів війни і праці Дмитро Фальковський, які побажали Юхиму Титовичу та його родині міцного здоров’я і життєвих сил, мирного неба над головою, родинного затишку.



У свій день народження довгожитель зустрічав гостей з хорошим, бадьорим настроєм та подякував за приємний візит і подарунки.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 12 липня відсвяткував свій 103-й день народження ветеран Другої світової війни, шанований житель селища МаневичіПро це повідомляють на сайті селищної ради.На долю чоловіка випало чимало життєвих випробувань. Страшні роки війни, голод, холод, поранення, а потім відбудова України у повоєнні роки розрухи...З гарною датою іменинника привітали Маневицький селищний головата голова Маневицької селищної організації ветеранів війни і праці, які побажали Юхиму Титовичу та його родині міцного здоров’я і життєвих сил, мирного неба над головою, родинного затишку.У свій день народження довгожитель зустрічав гостей з хорошим, бадьорим настроєм та подякував за приємний візит і подарунки.

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