Волинянин, який встромив ніж у груди своєму гостеві, перебуватиме під вартою

Волинський апеляційний суд залишив без змін рішення Володимир-Волинського міського суду про обрання 40-річному жителю села Крухиничі, підозрюваному у вчиненні умисного вбивства, запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.Слідство вважає, що удень 20 червня 2021 року нетверезий чоловік у власному помешканні, посварившись із 49-річним гостем, вдарив його ножем у груди й той помер, - інформує пресслужба прокуратури Волині.Затриманому невдовзі зловмиснику повідомили про підозру у вчиненні цього злочину.Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, проте захисник підозрюваного оскаржив таке рішення. Дослухавшись до доводів прокурорів, суд апеляційної інстанції залишив підозрюваного під вартою.згідно із санкцією ч.1 ст. 115 Кримінального кодексу України, вбивство, тобто умисне протиправне заподіяння смерті іншій людині, карається позбавленням волі на строк від семи до п'ятнадцяти років.