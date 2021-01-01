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Волинянин, який встромив ніж у груди своєму гостеві, перебуватиме під вартою

Волинянин, який встромив ніж у груди своєму гостеві, перебуватиме під вартою
Волинський апеляційний суд залишив без змін рішення Володимир-Волинського міського суду про обрання 40-річному жителю села Крухиничі, підозрюваному у вчиненні умисного вбивства, запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Слідство вважає, що удень 20 червня 2021 року нетверезий чоловік у власному помешканні, посварившись із 49-річним гостем, вдарив його ножем у груди й той помер, - інформує пресслужба прокуратури Волині.

Затриманому невдовзі зловмиснику повідомили про підозру у вчиненні цього злочину.

Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, проте захисник підозрюваного оскаржив таке рішення. Дослухавшись до доводів прокурорів, суд апеляційної інстанції залишив підозрюваного під вартою.

Довідково: згідно із санкцією ч.1 ст. 115 Кримінального кодексу України, вбивство, тобто умисне протиправне заподіяння смерті іншій людині, карається позбавленням волі на строк від семи до п'ятнадцяти років.




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Теги: ніж, волинянин, гість, суд
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