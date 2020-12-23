«Живемо на пенсію і торгуємо випічкою на базарі»: атовець з Волині, що пройшов гарячі точки, потребує допомоги
Сьогодні, 10:50
Воїн з Волині Гонта Валерій Олександрович, що брав участь у боях за Піски, Донецький аеропорт, Світлодарську дугу, потребує допомоги на лікування.
Про це сам атовець написав на сторінці у фейсбуці.
Валерій Гонта в 2014 році пішов добровольцем захищати незалежність України. Отримав осколкові поранення живота і ніг. Воїн страждає від головного болю, має глухоту, полікістоз печінки та нирок. Має інвалідність. Нагороджений орденом "За мужність" ІІІ ступеня.
"Проживаю з сім'єю, маю двох синів. Так як інвалід війни, живемо на пенсію і займаємося випічкою, якою торгуємо на базарі", - каже атовець.
Тож аби терміново пройти розширену діагностику і пролікуватися, військовому потрібні кошти (приблизно 60 тисяч гривень).
Реквізити для допомоги:
4149629341680080 (ПриватБанк)
4441114425427133 (Монобанк)
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Про це сам атовець написав на сторінці у фейсбуці.
Валерій Гонта в 2014 році пішов добровольцем захищати незалежність України. Отримав осколкові поранення живота і ніг. Воїн страждає від головного болю, має глухоту, полікістоз печінки та нирок. Має інвалідність. Нагороджений орденом "За мужність" ІІІ ступеня.
"Проживаю з сім'єю, маю двох синів. Так як інвалід війни, живемо на пенсію і займаємося випічкою, якою торгуємо на базарі", - каже атовець.
Тож аби терміново пройти розширену діагностику і пролікуватися, військовому потрібні кошти (приблизно 60 тисяч гривень).
Реквізити для допомоги:
4149629341680080 (ПриватБанк)
4441114425427133 (Монобанк)
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