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«Живемо на пенсію і торгуємо випічкою на базарі»: атовець з Волині, що пройшов гарячі точки, потребує допомоги

«Живемо на пенсію і торгуємо випічкою на базарі»: атовець з Волині, що пройшов гарячі точки, потребує допомоги
Воїн з Волині Гонта Валерій Олександрович, що брав участь у боях за Піски, Донецький аеропорт, Світлодарську дугу, потребує допомоги на лікування.

Про це сам атовець написав на сторінці у фейсбуці.

Валерій Гонта в 2014 році пішов добровольцем захищати незалежність України. Отримав осколкові поранення живота і ніг. Воїн страждає від головного болю, має глухоту, полікістоз печінки та нирок. Має інвалідність. Нагороджений орденом "За мужність" ІІІ ступеня.

"Проживаю з сім'єю, маю двох синів. Так як інвалід війни, живемо на пенсію і займаємося випічкою, якою торгуємо на базарі", - каже атовець.

Тож аби терміново пройти розширену діагностику і пролікуватися, військовому потрібні кошти (приблизно 60 тисяч гривень).

Реквізити для допомоги:

4149629341680080 (ПриватБанк)

4441114425427133 (Монобанк)

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Теги: допомога, АТО, Валерій Гонта
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