«Живемо на пенсію і торгуємо випічкою на базарі»: атовець з Волині, що пройшов гарячі точки, потребує допомоги

Воїн з Волині, що брав участь у боях за Піски, Донецький аеропорт, Світлодарську дугу, потребує допомоги на лікування.Про це сам атовець написав на сторінці у фейсбуці.Валерій Гонта в 2014 році пішов добровольцем захищати незалежність України. Отримав осколкові поранення живота і ніг. Воїн страждає від головного болю, має глухоту, полікістоз печінки та нирок. Має інвалідність. Нагороджений орденом "За мужність" ІІІ ступеня."Проживаю з сім'єю, маю двох синів. Так як інвалід війни, живемо на пенсію і займаємося випічкою, якою торгуємо на базарі", - каже атовець.Тож аби терміново пройти розширену діагностику і пролікуватися, військовому потрібні кошти (приблизно 60 тисяч гривень).