Волинянин обікрав підприємство
Сьогодні, 14:40
Поліцейські оперативно встановили зловмисника, який обікрав підприємство на Ратнівщині. Правопорушник потрапив у приміщення, зірвавши навісний замок, і поцупив звідти металеві плити.
Про це інформує сектор комунікації поліції Волинської області.
Вчора, 13 липня, до поліції звернувся ратнівчанин і повідомив, що з приміщення ковбасного цеху викрали чавунні плити. За попередніми підрахунками, підприємству завдали збитків на 25 тисяч гривень.
Співробітники сектору кримінальної поліції встановили, що до вчинення крадіжки причетний 55-річний місцевий мешканець. Викрадене у чоловіка вилучили. Відомості слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 3 ст. 185 (Крадіжка, поєднана з проникненням у житло, інше приміщення чи сховище) Кримінального кодексу України. Досудове розслідування триває.
Окрім цього, серійного крадія поліцейські викрили у Володимирі-Волинському. 44-річний раніше судимий володимирчанин промишляв на території районного центру. Вже відомо про два факти крадіжок з проникненням до помешкань містян, вчинених зловмисником. Суд обрав йому запобіжний захід – 60 діб тримання під вартою.
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Про це інформує сектор комунікації поліції Волинської області.
Вчора, 13 липня, до поліції звернувся ратнівчанин і повідомив, що з приміщення ковбасного цеху викрали чавунні плити. За попередніми підрахунками, підприємству завдали збитків на 25 тисяч гривень.
Співробітники сектору кримінальної поліції встановили, що до вчинення крадіжки причетний 55-річний місцевий мешканець. Викрадене у чоловіка вилучили. Відомості слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 3 ст. 185 (Крадіжка, поєднана з проникненням у житло, інше приміщення чи сховище) Кримінального кодексу України. Досудове розслідування триває.
Окрім цього, серійного крадія поліцейські викрили у Володимирі-Волинському. 44-річний раніше судимий володимирчанин промишляв на території районного центру. Вже відомо про два факти крадіжок з проникненням до помешкань містян, вчинених зловмисником. Суд обрав йому запобіжний захід – 60 діб тримання під вартою.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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