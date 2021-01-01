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Волинянин обікрав підприємство

Волинянин обікрав підприємство
Поліцейські оперативно встановили зловмисника, який обікрав підприємство на Ратнівщині. Правопорушник потрапив у приміщення, зірвавши навісний замок, і поцупив звідти металеві плити.

Про це інформує сектор комунікації поліції Волинської області.

Вчора, 13 липня, до поліції звернувся ратнівчанин і повідомив, що з приміщення ковбасного цеху викрали чавунні плити. За попередніми підрахунками, підприємству завдали збитків на 25 тисяч гривень.

Співробітники сектору кримінальної поліції встановили, що до вчинення крадіжки причетний 55-річний місцевий мешканець. Викрадене у чоловіка вилучили. Відомості слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 3 ст. 185 (Крадіжка, поєднана з проникненням у житло, інше приміщення чи сховище) Кримінального кодексу України. Досудове розслідування триває.

Волинянин обікрав підприємство

Волинянин обікрав підприємство


Окрім цього, серійного крадія поліцейські викрили у Володимирі-Волинському. 44-річний раніше судимий володимирчанин промишляв на території районного центру. Вже відомо про два факти крадіжок з проникненням до помешкань містян, вчинених зловмисником. Суд обрав йому запобіжний захід – 60 діб тримання під вартою.

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Теги: Волинь, Ратнівщина, крадіжка, підприємство, плити
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