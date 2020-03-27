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У Луцьку терцентр соціального обслуговування планують переобладнати для потреб людей з інвалідністю

У Луцьку терцентр соціального обслуговування планують переобладнати для потреб людей з інвалідністю
У територіальному центрі соціального обслуговування облаштують новий пандус, санвузол та душову кімнату.

Про це стало відомо сьогодні під час візиту в соціальний заклад міського голови Ігоря Поліщука, - йдеться на сайті Луцькради.


Міський голова зазначив, що в закладі немає нормального пандуса. Існуючий, зроблений ще в 2006 році, вже не відповідає державним будівельним нормам.

“Люди, які на візочках приїжджають сюди, мають проблеми з потраплянням в приміщення, тому питання облаштування пандуса буде вирішуватись у найкоротші терміни. Плануємо актуалізувати проєктну документацію, тому що пандус включений в загальний проєкт з капітального ремонту фасаду, який ми плануємо зробити в наступному році. Найближчим часом оголосимо тендер на його облаштування і до кінця жовтня все зробимо”, - сказав Ігор Поліщук.

Також він зазначив, що є ідея переобладнати частину приміщення терцентру для потреб людей з інвалідністю. Обладнати спеціалізований санвузол, душову та інші кімнати.

У Луцьку терцентр соціального обслуговування планують переобладнати для потреб людей з інвалідністю
У Луцьку терцентр соціального обслуговування планують переобладнати для потреб людей з інвалідністю


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Теги: Луцьк, терцентр
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