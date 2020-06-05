Небезпечні водойми: де на Волині не можна купатися. ПЕРЕЛІК

Фахівці обласного лабораторного центру Волині розповіли, які водойми небезпечні для купання.Про це інформує ДУ «Волинський обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України».Щоб запобігти різним інфекційним захворюванням лабораторії на Волині провели дослідження якості і безпечності води відкритих водойм у місцях масового відпочинку за санітарно-хімічними, мікробіологічними, паразитологічними, радіологічними показниками у 43 місцях масового відпочинку на воді. Зокрема перевірили 12 пляжів загального користування, пляжів 2-ох баз відпочинку, 2 санаторіїв, 2 дитячих оздоровчих таборів, 25 рекреаційних зон тощо.На сьогодні, з досліджених понад 80 проб, не відповідають гігієнічним нормативам за вмістом лактозопозитивних кишкових паличок (ЛКП) у 1 дм3 проби води річок Сапалаївка (пляж «Теремнівські ставки» м. Луцька – ЛКП 15000 у 1 дм3) та Турія (пляж м. Ковеля — 110000 у 1 дм3). Норматив ЛКП — 5000 в 1 дм3 – у воді поверхневих водойм, призначених для купання, спорту та відпочинку населення, а також водоймищ в межах населених пунктів. Патогенних ентеробактерій не виявили.З досліджених 96 проб води відкритих водойм виявили 3 культури неаглютинуючих холерних вібріонів (озеро «Теремно» Луцький район, «Велике Згоранське», Любомльський район та територія пляжу озера м. Нововолинська). Ці збудники не здатні до широкого епідемічного прояву, але при зараженні ними викликаються гострі кишкові захворювання, в т.ч. з важким перебігом. Тому, при діагностиці важких форм гастроентероколітів обов’язковим є обстеження на виявлення збудників сімейства вібріонів.За результатами проведених досліджень води водоймищ та грунтів пляжів на вміст Сs — 137, Ra- 226, Th – 232 , K — 40 — вміст радіонуклідів не перевищував визначених гігієнічних нормативів, рівень потужності експозиційної дози становив – 8 — 14 мкР/год., що є у межах норми.Власникам пляжів надали рекомендації щодо інформування населення та виставлення попереджувальних знаків на пляжах про заборону купання у річках Сапалаївка та Турія.