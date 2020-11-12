Луцьк отримав гроші на житло військовим та Нову українську школу

У Луцьку внесли зміни до бюджету міської територіальної громади.Про це йшлося у п’ятницю, 16 липня, під час позачергового засідання сесії Луцькради.Директор департаменту фінансів, бюджету та аудитурозповіла, що місто отримало 4 субвенції із державного бюджету. Зокрема, для територіальної громади надійшло 1 149 600 гривень на дороги. На сьогодні ремонтують 5 доріг за рахунок коштів із держбюджету.Також отримає Луцьк 932 360 гривень на придбання житла учасникам бойових дій на територіях інших держав, 7 927 778 гривень – на придбання житла учасникам АТО.Окрім того, 8 349 850 гривень субвенції спрямують на потреби Нової української школи. Представниця Громадянського Руху «СВІДОМІ»поцікавилася, чи встигнуть у місті провести усі необхідні тендери до початку навчального року.«Проведення тендерної закупівлі від моменту оголошення до моменту проведення торгів – 14 днів. Після визначення переможця дають 10 днів на оскарження. Після закінчення цих 10 днів можна одразу на наступний день підписувати договір. Тобто, вся тендерна процедура займає 25 днів фактично. Цілком ймовірно, що в разі відсутності оскарження закупівель ми встигнемо придбати техніку і навіть поставити її в школу», - відповів міський голова