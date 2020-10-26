вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Офіційний курс: гривня зміцнилась до долара і євро

Офіційний курс: гривня зміцнилась до долара і євро
Національний банк посилив офіційний курс гривні до долара на 6 копійок та встановив його на 19 липня на рівні 27,23 гривні.

Про це йдеться у даних регулятора, повідомляє "Економічна правда".

Офіційний курс гривні до євро встановився на рівні 32,14 грн (на 16 липня – 32,24 гривні).

Нагадаємо, Національний банк посилив офіційний курс гривні до долара на 1 копійку та встановив його на 16 липня на рівні 27,29 гривні.

16 липня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 27,22 — 27,24 гривні.

16 липня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 27,23 — 27,25 гривні.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: долар, євро, курс
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Небезпечні водойми: де на Волині не можна купатися. ПЕРЕЛІК
У Луцьку – новий головний транспортник, Степанова понизили у посаді
У Луцьку – нові тарифи на паркування автівок
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Луцьку чоловік, якого везли в наркодиспансер, побив патрульного
Сьогодні, 09:36
У поліції прокоментували моторошну смертельну автотрощу у селі Печихвости
Сьогодні, 09:27
Офіційний курс: гривня зміцнилась до долара і євро
Сьогодні, 09:16
Коронавірус: повідомили, скільки заражених виявили в Україні за минулу добу
Сьогодні, 09:00
Банкнота із зображенням Луцького замку - найпопулярніша
Сьогодні, 08:14
Схожі новини
Курс валют на 12 травня: долар США суттєво втратив у ціні Курс валют на 12 травня: долар США суттєво втратив у ціні
12 травень, 09:35
Курс валют у Луцьку на 26 жовтня Курс валют у Луцьку на 26 жовтня
26 жовтень, 2020, 09:05
Курс валют у Луцьку на 22 жовтня Курс валют у Луцьку на 22 жовтня
22 жовтень, 2020, 09:05
Курс валют у Луцьку на 21 жовтня Курс валют у Луцьку на 21 жовтня
21 жовтень, 2020, 09:15
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
В Україні оголосили штормове попередження: де пройдуть грозові дощі
Сьогодні, 09:43
 0
У Луцьку чоловік, якого везли в наркодиспансер, побив патрульного
Сьогодні, 09:36
 0
У поліції прокоментували моторошну смертельну автотрощу у селі Печихвости
Сьогодні, 09:27
 0
Офіційний курс: гривня зміцнилась до долара і євро
Сьогодні, 09:16
 0
Коронавірус: повідомили, скільки заражених виявили в Україні за минулу добу
Сьогодні, 09:00
 0
Медіа
відео
1/8