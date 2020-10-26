Офіційний курс: гривня зміцнилась до долара і євро





Про це йдеться у даних регулятора, повідомляє "



Офіційний курс гривні до євро встановився на рівні 32,14 грн (на 16 липня – 32,24 гривні).



Нагадаємо, Національний банк посилив офіційний курс гривні до долара на 1 копійку та встановив його на 16 липня на рівні 27,29 гривні.



16 липня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 27,22 — 27,24 гривні.



16 липня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 27,23 — 27,25 гривні.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Національний банк посилив офіційний курс гривні до долара на 6 копійок та встановив його на 19 липня на рівні 27,23 гривні.Про це йдеться у даних регулятора, повідомляє " Економічна правда ".Офіційний курс гривні до євро встановився на рівні 32,14 грн (на 16 липня – 32,24 гривні).Нагадаємо, Національний банк посилив офіційний курс гривні до долара на 1 копійку та встановив його на 16 липня на рівні 27,29 гривні.16 липня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 27,22 — 27,24 гривні.16 липня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 27,23 — 27,25 гривні.

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