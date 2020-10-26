Офіційний курс: гривня зміцнилась до долара і євро
Сьогодні, 09:16
Національний банк посилив офіційний курс гривні до долара на 6 копійок та встановив його на 19 липня на рівні 27,23 гривні.
Про це йдеться у даних регулятора, повідомляє "Економічна правда".
Офіційний курс гривні до євро встановився на рівні 32,14 грн (на 16 липня – 32,24 гривні).
Нагадаємо, Національний банк посилив офіційний курс гривні до долара на 1 копійку та встановив його на 16 липня на рівні 27,29 гривні.
16 липня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 27,22 — 27,24 гривні.
16 липня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 27,23 — 27,25 гривні.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це йдеться у даних регулятора, повідомляє "Економічна правда".
Офіційний курс гривні до євро встановився на рівні 32,14 грн (на 16 липня – 32,24 гривні).
Нагадаємо, Національний банк посилив офіційний курс гривні до долара на 1 копійку та встановив його на 16 липня на рівні 27,29 гривні.
16 липня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 27,22 — 27,24 гривні.
16 липня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 27,23 — 27,25 гривні.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Офіційний курс: гривня зміцнилась до долара і євро
Сьогодні, 09:16
Банкнота із зображенням Луцького замку - найпопулярніша
Сьогодні, 08:14