Акція «Олімпійський Гігабіт»: інтернет+ТБ від провайдера «Мережа Ланет» у Володимирі-Волинському*





Безлімітний інтернет здатен зробити всі ці речі ще доступнішими, щоб користувачі сповна насолодилися усіма перевагами новітніх технологій, використовуваних у житті. Тож гігабітний інтернет дозволяє без обмежень:



• віддалено працювати, навчатися, проходити різноманітні курси;

• скачувати великі за об'ємом файли, швидко завантажувати їх на хмарні сховища та працювати з ними в режимі онлайн;

• користуватися домашнім інтернетом усім членам одночасно родини без втрати якості сигналу;

• грати в онлайн-ігри, для яких потрібна висока швидкість Інтернету.



Тому провайдер «Мережа Ланет» потурбувався про те, щоб інтернет зі швидкістю 1 Гбіт/с був доступний в багатьох містах України, зокрема й у Володимирі-Волинському.



«GIGOLYMP»: гігабітний інтернет і кабельне телебачення за вашу ціну



Наразі «Мережа Ланет» проводить акцію «Олімпійський Гігабіт», приурочену до Олімпійських Ігор у Токіо, і пропонує підключити



Усі зібрані від проведення акції кошти підуть на благодійність. Компанія перерахує гроші до БО «Дарунок», яка використає їх для купівлі спортивного інвентарю для Хмельницького регіонального центру фізичної культури та спорту для осіб з інвалідністю. Так, ви будете користуватися швидкісним інтернетом протягом трьох періодів (90 днів) і заодно зробите добру справу.



На додачу до підключення інтернету ви отримаєте доступ до ТВ-пакету «Prime». А це понад 180 українських та зарубіжних телеканалів з якісною картинкою та звуком. Також ви зможете дивитися трансляцію цьогорічної Олімпіади та вболівати за наших спортсменів на змаганнях.



Акція «Олімпійський Гігабіт» діє до 22 серпня 2021 року. А підключення до акційного тарифу доступне для нових клієнтів «Мережа Ланет», а також всіх абонентів, які виграли «GIGOLYMP» у соцмережах. Після закінчення дії акції усі абоненти будуть переведені на аналогічний за характеристиками тарифний план.



Як підключити телебачення та гігабітний Інтернет



Щоб провести інтернет або ж підключити цифрове чи аналогове телебачення від «Мережі Ланет» у Володимирі-Волинському, заповніть заявку на сайті чи зателефонуйте на гарячу лінію. З вами зв'яжеться менеджер і детальніше розповість, скільки коштує інтернет, які тарифні плани найбільше відповідають вашим потреб та відповість на всі інші запитання.



Контакти:



місто Володимир-Волинський, вул. Роксолани, 6



[email protected]



(03342) 3-48-00

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