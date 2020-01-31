Луцький церковний хор – один з найкращих в Україні





Про це повідомила художній керівник камерного хору «Сredo» Катерина Токало на сторінці «CHORUM CREDO» у фейсбуці, інформує пресслужба



Виступ відбувся в залі камерної та органної музики Рівненської обласної філармонії ще 12 червня. Луцькі співці виконали такі твори: «O magnum misterium» Томаса-Луїса де Вікторії, Хоровий концерт № 22 «Ти моя кріпость, Господи» Артемія Веделя, українську народну пісню «Гей у світлиці», традиційний спіричуел (духовна пісня афроамериканців) «Didn’t My Lord Deliver Daniel?» в аранжуванні Мозеса Гогана.



До речі, у фінал вийшов ще один представник Православної церкви України – Мукачівський молодіжний хор.



Мета конкурсу – збереження і розвиток українських хорових традицій, ушанування пам’яті творця класичних обробок народних пісень Миколи Дмитровича Леонтовича.



У творчому змаганні беруть участь мішані академічні хорові капели, камерні хори, жіночі та чоловічі академічні хорові колективи з різних регіонів країни. Прослуховування й оцінювання здійснює журі у складі провідних хорових диригентів і композиторів України. Зокрема, членом журі є Василь Мойсіюк, голова Волинського обласного осередку Хорового товариства ім. М. Леонтовича, заслужений діяч мистецтв України, художній керівник і головний диригент архієрейського камерного хору «Оранта».

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Колектив «Сredo» парафії Холмської ікони Богоматері, що в обласному центрі, ввійшов у фінал ІХ Всеукраїнського хорового конкурсу ім. Миколи Леонтовича.Про це повідомила художній керівник камерного хору «Сredo»на сторінці «CHORUM CREDO» у фейсбуці, інформує пресслужба Волинської єпархії ПЦУ Виступ відбувся в залі камерної та органної музики Рівненської обласної філармонії ще 12 червня. Луцькі співці виконали такі твори: «O magnum misterium» Томаса-Луїса де Вікторії, Хоровий концерт № 22 «Ти моя кріпость, Господи» Артемія Веделя, українську народну пісню «Гей у світлиці», традиційний спіричуел (духовна пісня афроамериканців) «Didn’t My Lord Deliver Daniel?» в аранжуванні Мозеса Гогана.До речі, у фінал вийшов ще один представник Православної церкви України – Мукачівський молодіжний хор.Мета конкурсу – збереження і розвиток українських хорових традицій, ушанування пам’яті творця класичних обробок народних пісень Миколи Дмитровича Леонтовича.У творчому змаганні беруть участь мішані академічні хорові капели, камерні хори, жіночі та чоловічі академічні хорові колективи з різних регіонів країни. Прослуховування й оцінювання здійснює журі у складі провідних хорових диригентів і композиторів України. Зокрема, членом журі є, голова Волинського обласного осередку Хорового товариства ім. М. Леонтовича, заслужений діяч мистецтв України, художній керівник і головний диригент архієрейського камерного хору «Оранта».

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