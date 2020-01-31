Луцький церковний хор – один з найкращих в Україні
Сьогодні, 13:30
Колектив «Сredo» парафії Холмської ікони Богоматері, що в обласному центрі, ввійшов у фінал ІХ Всеукраїнського хорового конкурсу ім. Миколи Леонтовича.
Про це повідомила художній керівник камерного хору «Сredo» Катерина Токало на сторінці «CHORUM CREDO» у фейсбуці, інформує пресслужба Волинської єпархії ПЦУ.
Виступ відбувся в залі камерної та органної музики Рівненської обласної філармонії ще 12 червня. Луцькі співці виконали такі твори: «O magnum misterium» Томаса-Луїса де Вікторії, Хоровий концерт № 22 «Ти моя кріпость, Господи» Артемія Веделя, українську народну пісню «Гей у світлиці», традиційний спіричуел (духовна пісня афроамериканців) «Didn’t My Lord Deliver Daniel?» в аранжуванні Мозеса Гогана.
До речі, у фінал вийшов ще один представник Православної церкви України – Мукачівський молодіжний хор.
Мета конкурсу – збереження і розвиток українських хорових традицій, ушанування пам’яті творця класичних обробок народних пісень Миколи Дмитровича Леонтовича.
У творчому змаганні беруть участь мішані академічні хорові капели, камерні хори, жіночі та чоловічі академічні хорові колективи з різних регіонів країни. Прослуховування й оцінювання здійснює журі у складі провідних хорових диригентів і композиторів України. Зокрема, членом журі є Василь Мойсіюк, голова Волинського обласного осередку Хорового товариства ім. М. Леонтовича, заслужений діяч мистецтв України, художній керівник і головний диригент архієрейського камерного хору «Оранта».
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Про це повідомила художній керівник камерного хору «Сredo» Катерина Токало на сторінці «CHORUM CREDO» у фейсбуці, інформує пресслужба Волинської єпархії ПЦУ.
Виступ відбувся в залі камерної та органної музики Рівненської обласної філармонії ще 12 червня. Луцькі співці виконали такі твори: «O magnum misterium» Томаса-Луїса де Вікторії, Хоровий концерт № 22 «Ти моя кріпость, Господи» Артемія Веделя, українську народну пісню «Гей у світлиці», традиційний спіричуел (духовна пісня афроамериканців) «Didn’t My Lord Deliver Daniel?» в аранжуванні Мозеса Гогана.
До речі, у фінал вийшов ще один представник Православної церкви України – Мукачівський молодіжний хор.
Мета конкурсу – збереження і розвиток українських хорових традицій, ушанування пам’яті творця класичних обробок народних пісень Миколи Дмитровича Леонтовича.
У творчому змаганні беруть участь мішані академічні хорові капели, камерні хори, жіночі та чоловічі академічні хорові колективи з різних регіонів країни. Прослуховування й оцінювання здійснює журі у складі провідних хорових диригентів і композиторів України. Зокрема, членом журі є Василь Мойсіюк, голова Волинського обласного осередку Хорового товариства ім. М. Леонтовича, заслужений діяч мистецтв України, художній керівник і головний диригент архієрейського камерного хору «Оранта».
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