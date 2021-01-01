Ще одна європейська країна відкрила кордони для українців





Про це повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, передає



"Бельгія відкрилася для всіх типів подорожей українців згідно з рекомендацією Ради ЄС. МЗС працює, щоб цього літа можливостей для подорожей ставало все більше", - зазначив Кулеба у Twitter.



Тож відтепер громадянам України дозволено в’їзд до Королівства Бельгія незалежно від мети поїздки.



За даними МЗС, перед цим слід перевірити вид COVID-сертифікату, який ви маєте.



Бельгією визнаються три їх типи:

- сертифікат про те, що ви були повністю вакциновані. Особа вважається повністю вакцинованою, коли сплив термін у 14 днів з дати останньої вакцинації;

- сертифікат про одужання, який підтверджує, що особа перехворіла на COVID та більш не потребує перебування на карантині. Має бути позитивний тест на COVID, дата видачі якого не перевищує 180 днів з моменту тестування (вважається, що протягом цього періоду повторне інфікування є маловірогідним).

- негативний PCR-тест.



Нагадамо, 15 липня ЄС офіційно схвалив дозвіл на в'їзд туристам з України.

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