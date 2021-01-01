вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Ще одна європейська країна відкрила кордони для українців

Ще одна європейська країна відкрила кордони для українців
Бельгія стала ще однією європейською країною, яка дозволила в'їзд українців після рішення Ради ЄС про зняття для нашої країни COVID-обмежень на подорожі.

Про це повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, передає УНН.

"Бельгія відкрилася для всіх типів подорожей українців згідно з рекомендацією Ради ЄС. МЗС працює, щоб цього літа можливостей для подорожей ставало все більше", - зазначив Кулеба у Twitter.

Тож відтепер громадянам України дозволено в’їзд до Королівства Бельгія незалежно від мети поїздки.

За даними МЗС, перед цим слід перевірити вид COVID-сертифікату, який ви маєте.

Бельгією визнаються три їх типи:
- сертифікат про те, що ви були повністю вакциновані. Особа вважається повністю вакцинованою, коли сплив термін у 14 днів з дати останньої вакцинації;
- сертифікат про одужання, який підтверджує, що особа перехворіла на COVID та більш не потребує перебування на карантині. Має бути позитивний тест на COVID, дата видачі якого не перевищує 180 днів з моменту тестування (вважається, що протягом цього періоду повторне інфікування є маловірогідним).
- негативний PCR-тест.

Нагадамо, 15 липня ЄС офіційно схвалив дозвіл на в'їзд туристам з України.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: рішення ЄС, Белгія, кордони, українці
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Небезпечні водойми: де на Волині не можна купатися. ПЕРЕЛІК
У Луцьку – новий головний транспортник, Степанова понизили у посаді
У Луцьку – нові тарифи на паркування автівок
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Погода в Луцьку та Волинській області на вівторок, 20 липня
Сьогодні, 20:00
Двох чоловіків, які на Світязі ошукали та побили волинянина, посадили у тюрму
Сьогодні, 19:37
Ще одна європейська країна відкрила кордони для українців
Сьогодні, 19:20
Де на Волині будуть відключати світло 20 липня. АДРЕСИ
Сьогодні, 19:00
Армійські товариші з Волині зустрілися майже через пів століття
Сьогодні, 18:42
Схожі новини
Німеччина відкрила кордони для вакцинованих туристів з України Німеччина відкрила кордони для вакцинованих туристів з України
25 червень, 18:20
Коли Греція відкриє кордони для українських туристів Коли Греція відкриє кордони для українських туристів
13 квітень, 20:42
У Польщі під час пожежі мало не загинули заробітчани з України У Польщі під час пожежі мало не загинули заробітчани з України
Сьогодні, 17:43
У Польщі викрили банду злочинців, які у формі поліцейських грабували українців на трасі У Польщі викрили банду злочинців, які у формі поліцейських грабували українців на трасі
16 липень, 19:01
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Акція «Олімпійський Гігабіт»: інтернет+ТБ від провайдера «Мережа Ланет» у Володимирі-Волинському*
Сьогодні, 20:05
 0
Погода в Луцьку та Волинській області на вівторок, 20 липня
Сьогодні, 20:00
 0
Двох чоловіків, які на Світязі ошукали та побили волинянина, посадили у тюрму
Сьогодні, 19:37
 0
Ще одна європейська країна відкрила кордони для українців
Сьогодні, 19:20
 0
Де на Волині будуть відключати світло 20 липня. АДРЕСИ
Сьогодні, 19:00
 0
Медіа
відео
1/8