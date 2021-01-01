Ще одна європейська країна відкрила кордони для українців
Сьогодні, 19:20
Бельгія стала ще однією європейською країною, яка дозволила в'їзд українців після рішення Ради ЄС про зняття для нашої країни COVID-обмежень на подорожі.
Про це повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, передає УНН.
"Бельгія відкрилася для всіх типів подорожей українців згідно з рекомендацією Ради ЄС. МЗС працює, щоб цього літа можливостей для подорожей ставало все більше", - зазначив Кулеба у Twitter.
Тож відтепер громадянам України дозволено в’їзд до Королівства Бельгія незалежно від мети поїздки.
За даними МЗС, перед цим слід перевірити вид COVID-сертифікату, який ви маєте.
Бельгією визнаються три їх типи:
- сертифікат про те, що ви були повністю вакциновані. Особа вважається повністю вакцинованою, коли сплив термін у 14 днів з дати останньої вакцинації;
- сертифікат про одужання, який підтверджує, що особа перехворіла на COVID та більш не потребує перебування на карантині. Має бути позитивний тест на COVID, дата видачі якого не перевищує 180 днів з моменту тестування (вважається, що протягом цього періоду повторне інфікування є маловірогідним).
- негативний PCR-тест.
Нагадамо, 15 липня ЄС офіційно схвалив дозвіл на в'їзд туристам з України.
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Про це повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, передає УНН.
"Бельгія відкрилася для всіх типів подорожей українців згідно з рекомендацією Ради ЄС. МЗС працює, щоб цього літа можливостей для подорожей ставало все більше", - зазначив Кулеба у Twitter.
Тож відтепер громадянам України дозволено в’їзд до Королівства Бельгія незалежно від мети поїздки.
За даними МЗС, перед цим слід перевірити вид COVID-сертифікату, який ви маєте.
Бельгією визнаються три їх типи:
- сертифікат про те, що ви були повністю вакциновані. Особа вважається повністю вакцинованою, коли сплив термін у 14 днів з дати останньої вакцинації;
- сертифікат про одужання, який підтверджує, що особа перехворіла на COVID та більш не потребує перебування на карантині. Має бути позитивний тест на COVID, дата видачі якого не перевищує 180 днів з моменту тестування (вважається, що протягом цього періоду повторне інфікування є маловірогідним).
- негативний PCR-тест.
Нагадамо, 15 липня ЄС офіційно схвалив дозвіл на в'їзд туристам з України.
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