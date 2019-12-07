«Міністр не те мав на увазі»: у Мінфіні відхрестилися від обіцяного підвищення мінімальної зарплати наступного року
Сьогодні, 17:33
У Міністерстві фінансів спростували інформацію про підвищення мінімальної зарплати в Україні до 7700 грн у 2022 році.
Про це УНІАН повідомили у прес-службі Мінфіну.
"Ми розраховуємо, що у 2022 році збільшимо мінімальну зарплату до 7700 гривень. Хочу підкреслити, що ми залишили фіскальний простір. Йдеться про нерозподілені витрати. Вони складають від 50 до 100 мільярдів гривень", - сказав у ефірі 24 каналу міністр фінансів Сергій Марченко.
"У 2024 році передбачається зростання мінімальної заробітної плати до 7665 гривень. Міністр мав на увазі 2024 рік", - зазначили у Мінфіні.
Мінімальна зарплата в Україні
Мінімальна зарплата в Україні з 1 січня 2021 року зросла до 6000 грн.
З 1 грудня в Україні мінімальна зарплата зросте до 6500 грн.
Бюджетна декларація та мінімальна зарплата
Бюджетна декларація передбачає підвищення мінімальної зарплати в Україні з нинішніх 6000 гривень до:
з 1 січня 2022 року - 6500 гривень;
з 1 жовтня 2022 року - 6700 гривень;
з 1 січня 2023 року - 7176 гривень;
з 1 січня 2024 року - 7665 гривень.
Також планують поступове збільшення середньомісячної зарплати з нинішніх 15 тисяч гривень до:
у 2022 році - 15 258 гривень;
у 2023 році - 17 159 гривень;
у 2024 році - 19 063 гривень.
Згідно з прийнятою бюджетною декларацією, у 2024 році в перекладі на євро мінімальна зарплата в Україні становитиме 230 євро, а середня – 575 євро.
Бюджетна Декларація: що необхідно знати
Кабінет міністрів на позачерговому засіданні 31 травня 2021 року схвалив бюджетну декларацію на 2022-2024 роки.
Бюджетна декларація на 2022-2024 роки - це бачення урядом бюджетної політики на середньострокову перспективу.
Документ визначає основні бюджетні показники, цілі державної політики у відповідній сфері з показниками їх досягнення і є основою для складання проекту державного бюджету на 2022 рік.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це УНІАН повідомили у прес-службі Мінфіну.
"Ми розраховуємо, що у 2022 році збільшимо мінімальну зарплату до 7700 гривень. Хочу підкреслити, що ми залишили фіскальний простір. Йдеться про нерозподілені витрати. Вони складають від 50 до 100 мільярдів гривень", - сказав у ефірі 24 каналу міністр фінансів Сергій Марченко.
"У 2024 році передбачається зростання мінімальної заробітної плати до 7665 гривень. Міністр мав на увазі 2024 рік", - зазначили у Мінфіні.
Мінімальна зарплата в Україні
Мінімальна зарплата в Україні з 1 січня 2021 року зросла до 6000 грн.
З 1 грудня в Україні мінімальна зарплата зросте до 6500 грн.
Бюджетна декларація та мінімальна зарплата
Бюджетна декларація передбачає підвищення мінімальної зарплати в Україні з нинішніх 6000 гривень до:
з 1 січня 2022 року - 6500 гривень;
з 1 жовтня 2022 року - 6700 гривень;
з 1 січня 2023 року - 7176 гривень;
з 1 січня 2024 року - 7665 гривень.
Також планують поступове збільшення середньомісячної зарплати з нинішніх 15 тисяч гривень до:
у 2022 році - 15 258 гривень;
у 2023 році - 17 159 гривень;
у 2024 році - 19 063 гривень.
Згідно з прийнятою бюджетною декларацією, у 2024 році в перекладі на євро мінімальна зарплата в Україні становитиме 230 євро, а середня – 575 євро.
Бюджетна Декларація: що необхідно знати
Кабінет міністрів на позачерговому засіданні 31 травня 2021 року схвалив бюджетну декларацію на 2022-2024 роки.
Бюджетна декларація на 2022-2024 роки - це бачення урядом бюджетної політики на середньострокову перспективу.
Документ визначає основні бюджетні показники, цілі державної політики у відповідній сфері з показниками їх досягнення і є основою для складання проекту державного бюджету на 2022 рік.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Не доїхали додому 400 метрів: очевидці розповіли про моторошну смертельну ДТП під Луцьком
Сьогодні, 18:12
У Польщі під час пожежі мало не загинули заробітчани з України
Сьогодні, 17:43
«Міністр не те мав на увазі»: у Мінфіні відхрестилися від обіцяного підвищення мінімальної зарплати наступного року
Сьогодні, 17:33
У волинській громаді нагородили матерів-героїнь
Сьогодні, 16:55