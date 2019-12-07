«Міністр не те мав на увазі»: у Мінфіні відхрестилися від обіцяного підвищення мінімальної зарплати наступного року





Про це



"Ми розраховуємо, що Сергій Марченко.



"У 2024 році передбачається зростання мінімальної заробітної плати до 7665 гривень. Міністр мав на увазі 2024 рік", - зазначили у Мінфіні.



Мінімальна зарплата в Україні



Мінімальна зарплата в Україні з 1 січня 2021 року зросла до 6000 грн.



З 1 грудня в Україні мінімальна зарплата зросте до 6500 грн.



Бюджетна декларація та мінімальна зарплата



Бюджетна декларація передбачає підвищення мінімальної зарплати в Україні з нинішніх 6000 гривень до:



з 1 січня 2022 року - 6500 гривень;

з 1 жовтня 2022 року - 6700 гривень;

з 1 січня 2023 року - 7176 гривень;

з 1 січня 2024 року - 7665 гривень.



Також планують поступове збільшення середньомісячної зарплати з нинішніх 15 тисяч гривень до:

у 2022 році - 15 258 гривень;

у 2023 році - 17 159 гривень;

у 2024 році - 19 063 гривень.



Згідно з прийнятою бюджетною декларацією, у 2024 році в перекладі на євро мінімальна зарплата в Україні становитиме 230 євро, а середня – 575 євро.



Бюджетна Декларація: що необхідно знати



Кабінет міністрів на позачерговому засіданні 31 травня 2021 року схвалив бюджетну декларацію на 2022-2024 роки.



Бюджетна декларація на 2022-2024 роки - це бачення урядом бюджетної політики на середньострокову перспективу.



Документ визначає основні бюджетні показники, цілі державної політики у відповідній сфері з показниками їх досягнення і є основою для складання проекту державного бюджету на 2022 рік.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Міністерстві фінансів спростували інформацію про підвищення мінімальної зарплати в Україні до 7700 грн у 2022 році.Про це УНІАН повідомили у прес-службі Мінфіну."Ми розраховуємо, що у 2022 році збільшимо мінімальну зарплату до 7700 гривень . Хочу підкреслити, що ми залишили фіскальний простір. Йдеться про нерозподілені витрати. Вони складають від 50 до 100 мільярдів гривень", - сказав у ефірі 24 каналу міністр фінансів"У 2024 році передбачається зростання мінімальної заробітної плати до 7665 гривень. Міністр мав на увазі 2024 рік", - зазначили у Мінфіні.Мінімальна зарплата в Україні з 1 січня 2021 року зросла до 6000 грн.З 1 грудня в Україні мінімальна зарплата зросте до 6500 грн.Бюджетна декларація передбачає підвищення мінімальної зарплати в Україні з нинішніх 6000 гривень до:з 1 січня 2022 року - 6500 гривень;з 1 жовтня 2022 року - 6700 гривень;з 1 січня 2023 року - 7176 гривень;з 1 січня 2024 року - 7665 гривень.Також планують поступове збільшення середньомісячної зарплати з нинішніх 15 тисяч гривень до:у 2022 році - 15 258 гривень;у 2023 році - 17 159 гривень;у 2024 році - 19 063 гривень.Згідно з прийнятою бюджетною декларацією, у 2024 році в перекладі на євро мінімальна зарплата в Україні становитиме 230 євро, а середня – 575 євро.Кабінет міністрів на позачерговому засіданні 31 травня 2021 року схвалив бюджетну декларацію на 2022-2024 роки.Бюджетна декларація на 2022-2024 роки - це бачення урядом бюджетної політики на середньострокову перспективу.Документ визначає основні бюджетні показники, цілі державної політики у відповідній сфері з показниками їх досягнення і є основою для складання проекту державного бюджету на 2022 рік.

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