Лучанин – чемпіон Європи з джиу-джитсу

З 15 по 19 липня 2021 році у місті Майнталь (Німеччина) відбувся чемпіонат Європи з джиу-джитсу серед дорослих. У підсумку змагань чемпіоном Європи з джиу-джитсу став лучанинПро це повідомляє управління у справах молоді та спорту Волинської ОДА з посиланням на інформацію тренера спортсменаЗа словами Ігора Васильовича, Богдан Мочульський здобуває ліцензію для участі у Всесвітніх іграх. Попереду спортсмена чекає чемпіонат світу в місті Абу – Дабі в Об’єднаних Арабських Еміратах, який відбудеться у вересні.