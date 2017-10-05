Лучанин – чемпіон Європи з джиу-джитсу
Сьогодні, 09:40
З 15 по 19 липня 2021 році у місті Майнталь (Німеччина) відбувся чемпіонат Європи з джиу-джитсу серед дорослих. У підсумку змагань чемпіоном Європи з джиу-джитсу став лучанин Богдан Мочульський.
Про це повідомляє управління у справах молоді та спорту Волинської ОДА з посиланням на інформацію тренера спортсмена Ігоря Юхименка.
За словами Ігора Васильовича, Богдан Мочульський здобуває ліцензію для участі у Всесвітніх іграх. Попереду спортсмена чекає чемпіонат світу в місті Абу – Дабі в Об’єднаних Арабських Еміратах, який відбудеться у вересні.
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Про це повідомляє управління у справах молоді та спорту Волинської ОДА з посиланням на інформацію тренера спортсмена Ігоря Юхименка.
За словами Ігора Васильовича, Богдан Мочульський здобуває ліцензію для участі у Всесвітніх іграх. Попереду спортсмена чекає чемпіонат світу в місті Абу – Дабі в Об’єднаних Арабських Еміратах, який відбудеться у вересні.
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