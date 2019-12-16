Для підприємців у Луцьку пропонують створити єдиний департамент із підтримки бізнесу. ВІДЕО





Про це в ефірі програми "Відкрита влада. Місто" на ТРК "Аверс" сказав голова фракції "Громадянського Руху "СВІДОМІ" у Луцькраді Тарас Шкітер,



Тарас Шкітер зауважив, що про розвиток підприємництва та залучення інвестицій в Луцьку потрібно говорити в розрізі робочих місць.



"Ми маємо підтримувати інвесторів, ми маємо давати якісь гарантії, але ми маємо також думати про робочі місця. А розвиток і залучення інвестицій – це в тому числі і робочі місця", – зазначив депутат.



Тому, зі слів Тараса Шкітера, команда "Громадянського Руху "СВІДОМІ" підходить комплексно до питання розвитку бізнесу та залучення інвесторів. У Луцькій міськраді відсутній єдиний структурний підрозділ, який би опікувався підприємництвом та обслуговуванням інвесторів. Зараз в структурі є департамент економічної політики, є управління розвитку підприємництва і управління міжнародного співробітництва, і всі вони знаходяться в підпорядкуванні різних заступників.



"Якщо я іноземний інвестор, я спілкуюся із департаментом міжнародного співробітництва, то пізніше мені доведеться спілкуватися з іншим департаментом, з іншим заступником, що породжує бюрократію", – зазначив депутат.



Натомість "СВІДОМІ" пропонують створити єдиний орган, який би відповідав за роботу з бізнесом – департамент економічного розвитку і підтримки підприємців.



"Ми хочемо всі ці управління звести в один департамент. Керівник цього департаменту має бути заступником Луцького міського голови і комунікувати безпосередньо з міським головою, щоб, коли приходить інвестор, міський голова не запрошував 10 керівників і 10 заступників. Щоб це була одна людина, його заступник, перший заступник в найкращому випадку, яка буде очолювати весь департамент і працювати. Тому що це реально стратегічна робота", – пояснив Тарас Шкітер.



Ця людина, зауважив голова фракції "Громадянського Руху "СВІДОМІ", як і депутати, має приходити на сесії міської ради і звітувати про те, що конкретно вона зробила для залучення інвестицій в наше місто.



Тарас Шкітер наголосив, що міська рада має цінувати кожного бізнесмена, який працює в рамках чинного законодавства, сприяти його розвитку.



"Міська рада не може бути регулятором і нав'язувати жорсткі правила бізнесу, тому що це призведе до того, що бізнес заходити в наше місто не буде", – вважає обранець громади.



Окрім того, важливо цінувати місцевого інвестора, адже багато ключових підприємств у Луцьку створені саме місцевим бізнесом – підприємцями, які живуть тут.



Депутатка фракції "За майбутнє" Катерина Шкльода зауважила, що перші кроки для створення нового стратегічно важливого департаменту вже зроблені: два місяці тому затвердили новий структурний склад Луцької міської ради, де управління розвитку підприємництва і реклами об'єднали з департаментом економіки.



Також, додала вона, якщо до департаменту економіки доєднати управління міжнародного співробітництва і проєктної діяльності, то це сприятиме залученню не лише проєктних коштів, а й вплине на міжнародну співпрацю та зв'язки з іншими містами.





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